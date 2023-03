El padre de Ansu Fati, Bori Fati, está muy molesto con el presente de su hijo en el Barcelona de Xavi Hernández. Con 20 años el delantero nacido en Guinea-Bisáu y nacionalizado español no está teniendo los minutos ni continuidad esperados y el progenitor sólo quiere llevárselo del Camp Nou.

“Si por mí fuera me lo llevo del Barça, pero él quiere seguir en el Barça. Yo estoy enfadado como padre y lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos. Estamos hablando del 10 del Barça, de un internacional de la selección española y un chico que salió de La Masia”, dijo Bori Fati a El Partidazo de la cadena Cope.

El papá del jugador culé agregó que “yo pienso que nos merecemos mucho más, porque Ansu antes de lesionarse jugaba y estaban Lionel Messi, Griezmann, Suárez... Yo le he dicho a Mateu que Ansu ‘es vuestro futbolista franquicia’. Es el que se atrevió a coger el 10 de Messi”.

“Ansu no quiere fichar por otro club pero yo quiero verle triunfando. Hablé con Mateu Alemany y Jordi Cruyff y me dijeron que es patrimonio del club y que ellos quieren a Ansu. Lo primero que le dijo Ansu a Jorge Mendes fue que él es del Barça y él no se va del Barça. Yo pienso otra cosa, pero él me dijo 'papá, no estoy de acuerdo. Quiero estar aquí’. ¿Pero por qué Xavi no le da bola? Es una buena pregunta. Él tendrá sus razones. Hace dos años mataban todos a Vinicius y ¿ahora qué? Pido lo mismo para Ansu, apoyo y continuidad, lo que Vinicius ha tenido en el Madrid. Si valoras a un futbolista, que ha salido de casa para ser grande, cuídalo. Ansu no está disgustado con Xavi, es su ídolo de siempre. Tenía pósters suyos en su casa de Sevilla”, complementó.

Y los pasos a seguir son buscar opciones que puedan ser atractivas para Ansu Fati. El padres del azulgrana ya tiene pactado un encuentro con su representante. De momento descarta Real Madrid y piensa en Sevilla.

“De aquí a un mes me veo con Jorge Mendes, seguro. Yo como padre estoy cabreado, pero a lo mejor no tengo razón... Todo el mundo sabe quién es Mendes. Hace uno o dos años me dijo que tenía ofertas y Bartomeu no quiso escucharlas. Yo pienso mucho en el Sevilla, en volver a casa. Ahora mismo no valoraría una oferta del Real Madrid porque Ansu no lo aceptaría. Yo no puedo meter a Ansu donde él no quiere. Pero jamás hablaré mal del Madrid porque son dos clubes muy grandes y nunca sabes lo que el mundo te va a deparar”, manifestó.

Bori Fati sentencia que “yo no digo que tiene que poner a Ansu sí o sí, pero Ansu se ha lesionado con el Barça y ha pasado este calvario. El Barça estaba de capa caída y todo el mundo quería que jugase. Lo aceleraron para que volviera. ¿Y ahora se olvidan de él?”.