Pablo Pérez enfurece y pisotea un dron en el clásico entre Rosario Central y Newell's

Rosario Central le popinó una contundente goleada a Newell's Old Boys la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional 2021, pero el partido terminó dando la vuelta al mundo no por el resultado en sí, sino por la aparatosa reacción de Pablo Pérez, jugador leproso, contra un dron que se metió a la cancha.

Se jugaban apenas 2 minutos de partido cuando un molesto dispositivo volador se paseaba por encima de las cabezas de los jugadores, causando distracción entre los jugadores de ambos equipos.

El dron tenía un mensaje y una foto amarrados a su estructura, con la frase "te eliminé de taco y salí campeón". Una más que clara burla y provocación de la fanaticada Canalla a los hinchas de Ñuls.

Pese a que el aparato pretendía molestar durante todo el partido, apenas instantes más tarde Pablo Pérez lo pilló volando bajo -literalmente- y lo golpeó de una patada, luego con un pisotón ante la atónita mirada de sus compañeros.

Un vez que el dron fue retirado de la cancha, el ex Boca Juniors no duró en mandarle un fuerte pelotazo para asegurarse de que no pudiera ser rescatado por sus dueños.

Post partido, y una vez que el dispositivo fue recuperado por las autoridades, se reveló que además del mensaje tenía una foto del Patón Bauza junto a la Copa Argentina conseguida en el 2018.

El drone fue recuperado (Foto: TyC Sports)

En cuanto al partido en sí, Rosario Central se quedó con un triunfazo por 3-0, con tantos de Marco Ruben, Nicolás Ferreyra y Luca Martínez Dupuy, a los 17', 61' y 80' de partido respectivamemente.