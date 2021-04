La cruda confesión del ex Colo Colo, Emiliano Vecchio: “Viví tres años en una plaza y comí de la basura”

Es muy común dentro del fútbol escuchar historias de superación de los protagonistas y una de ellas corresponde a Emiliano Vecchio, ex volante argentino de Unión Española, Colo Colo y que ahora triunfa en Rosario Central.

El futbolista de 32 años se confesó con el programa de TV Deportivo IP de Argentina, ya que reveló la dura realidad que le tocó vivir en su infancia y que incluso lo tuvo viviendo durante varios años en la calle.

“Mi papá falleció cuando yo tenía diez años. Él era el sostén de la familia y mi vieja, con mucho esfuerzo trató de sacarnos adelante, pero pasamos por todo (…) vivimos tres años en una plaza e íbamos al mercado de frutas para comer frutas que estaban tiradas en el piso… Y además comíamos de la basura”, contó el futbolista.

“Todas esas cosas por las que pasé me hicieron más fuerte… Hicieron que yo peleara por lo que realmente quería, que era jugar al fútbol. Para mí, ser futbolista es un sueño. Todavía hoy mantengo esas ganas de seguir creciendo”, agregó.

El volante se sinceró al contar parte de la dura realidad que le tocó vivir en su infancia. (FOTO: Agencia Uno)

Vecchio, quien tiene pasos por España, Brasil, Catar, Bolivia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, complementó que “no volví a Rosario Central por dinero, vine por un sueño. Por eso le dije a mi representante que lo que Central me dé, iba a repartirlo acá en el club. Hay gente que trabaja muchísimo más que yo, y ellos no tienen la remuneración que tenemos los jugadores”.

Recordemos que el volante trasandino vistió la camiseta de Unión Española durante la temporada 2012 y luego fichó por Colo Colo, en donde disputó 122 encuentros, marcó 24 goles y conquistó el Clausura 2014 y Apertura 2015.