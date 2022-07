El ex defensa central de Argentina campeona del mundo en México reaccionó tras enterarse que ex seleccionados de la albiceleste el 78 y 86 están vendiendo sus casas, camisetas o medallas por problemas económicos.

El ex defensa central de la selección argentina campeona del mundo de 1986, Óscar Ruggeri, estalló con todo en ESPN y generó una polémica de proporciones al otro lado de la cordillera al referirse a la relación entre la AFA y los ex jugadores de la albiceleste que lograron las hazañas de Argentina 78 y México 86.

El Cabezón empezó con sus descargos tras enterarse que ex campeones del mundo con Argentina están vendiendo sus casas por problemas económicos, mientras hay casos de otros que debieron poner en el mercado sus camisetas y medallas.

“Me pongo loco cuando hay jugadores que por muchas necesidades tienen que hacer esto de desprenderse de una ropa, desprenderse de algo con lo que hicimos tan grande a la Argentina. Y tenemos que salir nosotros a ver si podemos hacer algo para ayudar, ¿y nuestros dirigentes qué mierda hacen?”, dijo Ruggeri en ESPN F90.

El otrora futbolista agregó que “cobran un montón de plata por esta estrella que vos le metiste acá (en la camiseta). Entonces reconocenos. Por ahí te dicen ¿vos qué querés, ya saliste campeón del mundo? Sí, quiero que me den, ahora voy a exigir yo porque me rompí el culo”.

“El predio se llama Grondona… y no tenemos una foto que nos identifica cuando pasan los turistas, ni un mural campeones del mundo 86, campeones del mundo 78. No hay una puta foto. Íbamos a jugar a todos lados y se llevaba la plata la AFA. No nos daban un premio, 25 dólares por día de viático”, complementó.

Por otro lado, el ahora comentarista reconoce que desde la AFA sí le dan un dinero, pero afirma que el monto no alcanza para nada, casi a nivel de chiste. Y exige que si llega un reconocimiento, que sea en vida y no un minuto de silencio cuando esté muerto.

“Hoy nos depositan un dinero que si lo llegan a ver, es el hazme reír de todo, ni para la obra social nos alcanza, y con todo lo que hicimos. Devuélvenos todo lo que nosotros dejamos en el camino de familia y amigos para jugar por la Argentina, porque jugábamos con el corazón y no jugábamos por plata ni nada. No nos importaba nada”, expuso.

Óscar Ruggeri sentenció que “ni hablar el premio que nos dieron, no existía. Yo reclamo téngannos bien. Chiqui Tapia: como presidente es tu obligación tenernos bien a los campeones del mundo. Pongan una oficina y empiecen a llamar a todo el 78 y todo el 86. ¿Quién está mal? Empiecen ayudando a esa gente, no tirándole limosna. Ayudando como corresponde. Nos estamos muriendo, no me vengan después con homenajes, que paren el fútbol. Qué minuto de silencio, si ya te moriste. Hacémelo en vida, a mí dámelo en vida”.