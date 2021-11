Óscar Ruggeri contra la Roja: "No me interesa cómo le vaya a Chile, que ellos se las arreglen. Ahora hincho por Perú"

Cerrada la fecha 14 de las eliminatorias a Qatar 2022, la selección chilena cayó del cuarto puesto de clasificación directa al sexto casillero, sin boletos a la próxima Copa del Mundo. Restando cuatro fechas para el final del camino, la Roja debe enfocarse en superar a Colombia y Perú en la tabla, contando además a Uruguay, que le pisa los talones al equipo nacional.

El próximo rival de la selección chilena es la clasificada Argentina y al otro lado de la cordillera se abre un pequeño debate: ¿debe dosificar el equipo dirigido por Lionel Scaloni?

En ESPN, el ex seleccionado argentino y campeón del mundo con la Albiceleste en 1986, Óscar Ruggeri, se mostró totalmente en desacuerdo y reconoció que su deseo es que clasifique el Perú de su amigo Ricardo Gareca y no Chile. De hecho, entre Uruguay y la Roja se decanta por la Celeste.

“Nosotros tenemos que ganarle a Chile. Ayudamos a Uruguay y también los dejamos afuera”, dijo tajante el otrora defensa de la Albiceleste.

El ahora comentarista trasandino agregó que “a mí no me interesa cómo le vaya a Chile, que ellos se las arreglen. Argentina ya está adentro, ahora me importa Perú. Ahora hincho por Perú. ¿Elegir entre Chile o Uruguay? Uruguay”.

Óscar Ruggeri sentencia: “así, viajo un día a Chile y no entro (risas)… Nosotros clasificamos y ahora estoy con Perú del Flaco Gareca”.