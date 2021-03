Óscar Córdoba critica duramente a James Rodríguez: "Me parece que le falta profesionalismo"

James Rodríguez volvió a tener problemas musculares y no será considerado en la plantilla del Everton ante el Burnley por una nueva fecha de la Premier League.

La noticia de la lesión del colombiano le trae problemas a Carlo Ancelotti, quién lo valora a tal punto de asegurar que es determinante para los Toffees y ha sido el propio jugador el que reconoció expresamente que no ha rendido como debe.

Alguien que ya se choreó con James, es su compatriota Óscar Córdoba, el ex arquero de Boca Juniors, el que se atrevió a decir que le falta profesionalismo.

"Me parece que es falta de, no sé cómo decir, de profesionalismo. Después te explico bien, porque con tan poco tiempo, no te lo puedo explicar...", comenzó diciendo en ESPN Radio de Colombia.

Agregando que "siento que algo falta, no sé si es en la parte mental de James, uno ve las exigencias que tienen otros jugadores y cómo se preparan... Alimentación, 'personal trainer,' masajista, hasta cámara hiperbárica, método de plasma.

Para Córdoba, James no está haciendo lo suficiente, ni invirtiendo en él mismo. "Creo que está al alcance de todas esas posibilidades, y tuvo mucho tiempo. Real Madrid no es un equipo que carezca de todas esas posibilidades. Entonces o no echó mano de toda esa capacidad de poder prepararse o está pensando en otra cosa, que no es lo que todos esperamos de un líder de la selección. Creo yo, desde acá, desde la distancia".

¿Se quedó ahí? No, porque le siguió pegando a James asegurando que "no sé si ha sido descuidado, pero no ha puesto atención a la responsabilidad, porque a veces nosotros no nos damos cuenta del peso que tenemos para/con Colombia, cuando estamos en este tipo de equipos. Y me parece que le ha quedado faltando eso. Y ya no pasa con él sino por el país como tal, porque queremos un ídolo que se vea reflejado a nivel internacional", concluyó.