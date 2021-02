A lo Kun Agüero: James Rodríguez la rompe con su nuevo canal de Twitch y responde de todo

Desde la llegada de la pandemia del coronavirus, y con el fútbol suspendido en gran parte del mundo, varios futbolistas aprovecharon su tiempo libre en sus casas para entrar de lleno en el mundo de los streamings y videojuegos.

El caso más famoso es el de Sergio Agüero, quien se convirtió en toda una celebridad de Twitch por su hilarante contenido. Además del Kun también se sumaron cracks como Neymar Jr, Thibaut Courtois, Casemiro, entre otros.

Anoche fue el turno de James Rodríguez. El volante colombiano se lanzó definitivamente al mundo de Twitch y con el nombre de 'jamesr1222' comenzó su primer directo en el que llegó a más de 20 mil seguidores con Call of Duty.

En el streaming se pudo ver a un James cercano, respondiendo todo tipo de preguntas y agarrando para el leseo a los que lo molestaban. "Los malos tenemos derecho a jugar. No me digan malo, que no sé qué... solo energía buena. Si no, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Las huev**", lanzó para los haters por sus errores en el juego.

“Up The Toffees”



James Rodriguez streaming Call Of Duty: War Zone on Twitch ��



What a guy ����

pic.twitter.com/5bYBDMaO94 — Everton FC News �� (@NilSatisNews) February 22, 2021

Luego comenzó a mandar saludos para sus compatriotas e incluso bromeó con hacerse un Onlyfans: "Muchachos en diez días voy a hacer OnlyFans... Mentiras se la creyeron".

Además, le preguntaron sobre el Barcelona e incluso sobre si tendría una aventura con Esperanza Gómez, la actriz porno: "James Rodríguez y Esperanza Gómez?... Me han dicho que Esperanza Gómez es una actriz porno pero no lo sé".

Revisa los mejores momentos del stream de James



¡SE VOLVIÓ LOCO��! Hoy el colombiano���� James Rodríguez tuvo su primer día transmitiendo Warzone en Twitch y le avisó a sus seguidores que próximamente se viene su canal en OnlyFans (?�� pic.twitter.com/Z3inyR8Ogi — Actual Fútbol (@ActualFutbol) February 23, 2021