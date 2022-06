Aunque la FIFA declaró el cierre de la investigación sobre la denuncia de Chile contra Byron Castillo y Ecuador, por inscripción irregular en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022; existen varios elementos que no han sido clarificados respecto al verdadero origen del jugador que fue transferido al León de México.

En especial el tema familiar. El Registro Civil de Colombia cuenta con un certificado de nacimiento de Bayron Javier Castillo Segura en la localidad de Tumaco, tres años antes que la fecha que refiere la partida de Byron David en Ecuador. El tema nunca ha sido aclarado y el mismo abogado que representa a Chile, Eduardo Carlezzo, lo hizo ver.

"Si de verdad existe un hermano que se llama Bayron Castillo y es colombiano, es fácil: que lo aclaren públicamente", pidió el experto en legislación deportiva a la FIFA. Pero la Comisión Disciplinaria ni siquiera le preguntó a Byron Castillo por esta inconsistencia, antes de cerrar la su polémica actuación con un fallo que todavía no tiene fundamentos.

Y las pruebas vuelven a golpear la puerta de la controversia. Todo después de las declaraciones que concedió Byron Castillo en una entrevista difundida en las redes oficiales de León en las últimas horas, donde el jugador se refiere a sus orígenes sin mencionar al famoso "Bayron" ni a Colombia. Es el punto clave en la acusación.

Castillo pocas veces ha hablado sobre el particular. Por eso llamó la atención que lo hiciera en México. "Mi madre, mi hermana, mi sobrino y bueno... mi familia también: mi esposa y mi hijo. No hay nada más que la familia. Voy a luchar por ellos siempre", sentencia el defensor que jugó ocho partidos en el premundial, entre ellos los dos contra la Roja.

Bayron está registrado con los mismos padres que Byron, pero en la ciudad colombiana de Tumaco en 1995, y no en el poblado ecuatoriano de Playas en 1998. Y pareciera que al "hermano perdido" se lo tragó la tierra. De hecho, la madre, el sobrino y la hermana de Byron son los únicos que aparecen en la cuenta de Facebook de esta última. Bayron, no.

Byron también tuvo palabras para su padre fallecido. "Esto va para él. Qué duro es decirlo ahora y no cuando estuvo en vida, por eso hay que valorar a las personas cuando estén a tu lado. A veces mi padre me habló y le respondí mal y cuando se me fue, no vienen momentos buenos a la cabeza, si no que los malos, las cosas que no hiciste", puntualizó.

Y cómo no, Castillo terminó hablando de la ilusión de estar en Qatar 2022. "Me veo corriendo allá. Estar en un Mundial es algo lindo y para disfrutar, son cosas que no se juegan todos los dias. Creo que en Ecuador estamos al cien por ciento, y seguros de que vamos a hacer cosas grandes allá", completó el seleccionado.