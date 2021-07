Rui Silva llega al Betis soplándole el tecito a Claudio Bravo: "Tiene una trayectoria importante. Estoy contento de poder aprender de los mejores"

Real Betis oficializó este martes el arribo de Rui Silva, arquero de 27 años que llega a reforzar al elenco de Manuel Pellegrini de cara a los desafíos en La Liga y Europa League. En su presentación, el portugués no escatimó en alabanzas para el chileno y titular bético, Claudio Bravo.

El cuidatubos llegó al equipo del Ingeniero tras dos grandes campañas junto al Granada, y tras finalizar su vínculo con el club, decidió firmar por los verdiblancos como agente libre y hasta 2026.

Silva se mostró feliz y satisfecho durante su presentación oficial. "Para mí es un proyecto muy ilusionante llegar a este gran club. Llegó con muchas ganas y con la máxima responsabilidad. Es un paso adelante en mi carrera. Estoy muy feliz y contento de llegar al Betis".

De inmediato el arquero luso fue consultado por Claudio Bravo y el duro reto que significará pelearle el puesto como guardameta titular del equipo, a lo que Silva respondió con honestidad y grandes halagos.

"La competencia para los porteros es importante y sana. (Claudio) Bravo tiene una trayectoria muy importante en el fútbol mundial. Estoy muy contento de poder aprender de los mejores", reveló.

Por otro lado, el portero confesó cuáles fueron las razones que le convencieron de fichar en el equipo comandado por Manuel Pellegrini, pese a que tuvo varias ofertas de otros clubes.

"La clave fue el proyecto. (Betis) es un club que me motiva, un club histórico y con una exigencia muy alta", explicó.

Silva fue presentado esta mañana como nuevo refuerzo del Betis de Pellegrini.

Silva añadió que "sé que esa exigencia es necesaria para seguir creciendo como jugador. De las ofertas que había, el Betis fue mi primera opción. Estoy muy ilusionado de llegar aquí".

Por último, el refuerzo bético cerró asegurando que tiene muchas ganas de conocer a la apasionada afición del club. "Una pena que no haya habido público en los dos partidos que he jugado aquí. Ya me transmitieron que este estadio lleno es una locura. Los vamos a necesitar".

Manuel Pellegrini y el Betis finalizaron diez días de pretemporada en Suiza y ahora se alistan para viajar a Inglaterra en la segunda manga de la gira preparatoria, donde pronto se integrará Claudio Bravo tras sus vacaciones para sumarse al abultado calendario de amistosos que le esperan.