Nico Medina revela los detalles de su "no" al Real Madrid: "Lopetegui se enojó y me dijo que el tren pasa sólo una vez"

Nicolás Medina fue el hombre gol de la generación Sub 20 que disputó el Mundial de Canadá en 2007. El formado en Universidad de Chile desde pequeñó llamó la atención de los veedores, tan así que tuvo un importante ofrecimiento del Real Madrid de Castilla, filial del conjunto Merengue.

El atacante, en conversación con el Instagram Live de Redgol, contó uno de sus primeras ofertas, mientras el se encontraba en el Sudamericano de la categoría con el profesor José Sulantay.

"Para mi solo es una anécdota, es algo que pasó, como muchas otras situaciones. Obviamente el titular de Nico Medina le dijo no al Real Madrid suena súper bien, pero hay muchos detalles que uno tiene que tomar en consideración", comenzó.

El delantero contó con lujos y detalles esta situación. "Es cierto que hubo un interés cuando se jugó el Sudamericano Sub 20 en enero, de hecho tengo esa reunión con la gente del Real Madrid, pero claro, no es un interés para ir al primer equipo, sino que para estar seis meses en el Real Madrid de Castilla que estaba en Segunda B y último en la tabla, entonces fue todo muy rápido y la rechazo por eso", expresó.

Nicolás Medina vs Argentina, Mundial Sub 20, Canadá

Además agregó que, "estaba concentrado en el Sudamericano, José Sulantay me da un permiso especial para ir a este hotel a reunirme, se presenta esta oferta, todo fue medio raro y escondido. Antes las dudas mías y que ellos vieran que yo estaba dudando, decidieron que esto no se hará. Quedó ahí".

Nico Medina justificó de manera detallada su decisión con tan solo 19 años. "Yo no veía esta oferta con algo de proyección, porque era ir seis meses a España sin saber que iba a pasar en el Real Madrid. Yo me reuní con Sulantay antes y llegamos a una conclusión que muchas veces para estas grandes canteras contratan a gente para sus equipos B, entonces eres súper desechable, para estas canteras lo somos más todavía, tienen un abanico súper amplio. Jugármela de esa manera, arrancarme de la U, porque no tenía contrato, era mucho. Si me iba bien, me iban a abrir las puertas, pero no pensé en eso, quería salir bien de la U, vivir bien mi proceso de Sudamericano, Universidad de Chile y Mundial", explicó.

Para finalizar, el actual jugador del Santa Coloma de Andorra reveló que Julen Lopetegui, quien estaba a cargo del Real Madrid Castilla, se enojó con él por la decisión. "Estas son cosas que uno reflexiona y dice ‘mira, para la edad que tenía cierto de grado de madurez’. Lo que vivimos fue bien fuerte, porque la persona que vino del Madrid fue Julen Lopetegui y el me dio un discurso sobre que ‘no tomé el tren y que ese tren pasaba solo una vez, que la carrera se me iba a ser mucho más difícil. Una opción como esa no iba a volver a llegar’. Él se enojó mucho por mis dudas y por no encontrar las ganas de cualquier chico de 19 años en decirle que sí al Real Madrid", sentenció.