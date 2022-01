Este domingo el Real Betis se impuso al Sevilla por 2-1 en la Copa del Rey, luego de que el partido fuera suspendido el sábado debido a un proyectil que le llegó en la cabeza al jugador de la visita, Joan Jordán.

Tras el partido, Manuel Pellegrini reclamó por la suspensión del duelo: "Creo que otras veces no se han suspendido los partidos por cosas así... No sé si un tubo de plástico produce un traumatismo craneoencefálico".

El DT del Betis, Julen Lopetegui, quien tuvo una discusión con el chileno en la cancha, luego le respondió en rueda de prensa.

"Lo primero es felicitar al Betis por pasar a la siguiente ronda. Lo segundo: tenemos claro que la locura y el acto vandálico es un riesgo que tienen todos los equipos porque energúmenos hay en todos lados", señaló.

"Y lo tercero, y ahí sí elevo el tono un poco: en este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas, y me parece bien, como temas de homofobia, violencia de género, agresiones de cualquier tipo... Y aquí, poner el foco en lo que no toca, me parece un acto lamentable absolutamente. En lo que hay que poner el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar y que llegó anoche al hospital con 16,13 de tensión, mareado y con un traumatismo craneoencefálico", añadió.

Sobre comentarios de jugadores rivales quien consideraban que Jordán había magnificado, indicó: "Lamentable que compañeros hagan ese tipo de comentarios, en lugar de poner el foco todos en lo importante".

Finalmente, reclamó: "¿Cómo se puede jugar hoy cuando el agredido es perjudicado porque no puede jugar? Si había opciones de sobra".