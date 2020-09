Neymar mete la cuchara por la polémica salida de Luis Suárez del Barcelona: "Increíble como hacen las cosas"

Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr formaron uno de los mejores tridentes ofensivos de la historia del FC Barcelona. Inolvidable fu su campaña juntos en la Champions League 2014/2015, donde solo eliminaron a campeones del Viejo Continente: al Manchester City en octavos, PSG en cuartos, Bayern Múnich en semis y vencieron a la Juventus en la final.

Sin embargo, la famosa MSN se desintegró en 2017 cuando el astro brasileño partió al PSG en la transacción más costosa de la historia del fútbol. Ahora, un nuevo integrante del tridente dice adiós al Barcelona, Luis Suárez.

El delantero charrúa fue uno de los cortados por el nuevo entrenador del equipo, Ronald Koeman, y partirá al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Sin embargo, su salida no estuvo exenta de polémicas con la directiva culé.

Es por esto que Lionel Messi, el último de la MSN en el Barça, se despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales para su amigo: "Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada".

Ante esto, Neymar no quiso quedar fuera de las palabras de Messi y aprovechó para lanzar un dardo a la directiva culé, dirigida por Bartomeu: "Increíble como hacen las cosas", acompañado de un emoji tapándose la cara.

Luis Suárez se marcha al Atlético de Madrid como el tercer máximo goleador de la historia del Barcelona (198 tantos) y con 13 títulos levantados (1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España) en seis temporadas disputadas.