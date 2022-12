Neymar rompió el corazón de los brasileños apenas inició el Mundial de Qatar 2022, y no por una polémica, algún error que haya costado una derrota o algo por el estilo. El astro brasileño se retiró llorando cerca del final en el debut de Brasil ante Serbia por una lesión en el tobillo, y se perdió los dos partidos restantes de la fase de grupos. Pues bien, ahora le dio una tremenda noticia a sus compatriotas, y la más esperada: está de regreso de cara a los octavos de final.

El atacante del PSG volvió a entrenar este sábado 3 de diciembre junto a sus compañeros, algo que sucede por primera vez desde que el tobillo derecho le quedó como empanada tras una fuerte entrada de Nikola Milenković. Y la Canarinha junto a todos los hinchas cariocas empiezan a ilusionarse con romperla en la fase final de la Copa del Mundo de la FIFA.

¿Juega de inmediato?

Ney se reencontró con la pelota tras el triunfo inicial ante Serbia este sábado recién pasado en el entrenamiento a puertas cerras que tuvo el Scratch en el Grand Hamad Stadium, y ahora la gran duda es si jugará de inmediato por los octavos de final ante Corea del Sur o si Tite esperará.

El ariete de 30 años oriundo de Sao Paulo hizo un trabajo de igual a igual con el resto del grupo, lo que fue su prueba final para determinar si efectivamente se recuperó bien de la lesión en los ligamentos del tobillo derecho que lo obligó a quedar fuera ante Suiza y Camerún. Y la pasó.

Ahora habrá que esperar a ver si el técnico de la Verdeamarela decide alinear desde el pitazo inicial al formado en el Santos para el choque ante el cuadro coreano, que se jugará este lunes 5 de diciembre. El "10" brasileño ha realizado trabajos de recuperación en la piscina, sin forzar mucho la zona afectada.

Brasil sin Neymar tuvo un triunfo ante Suiza por 1-0 y una derrota ante Camerún por el mismo marcador, y recientemente se conoció que tanto Gabriel Jesús como Alex Telles están lesionados y se perderán el resto de la cita planetaria. Por eso, la vuelta del máximo referente de la Verdeamerla es una tremenda noticia.

En caso de que no consiga recuperarse del todo o prefieran cuidarlo apostando a pensar en una eventual llave de cuartos de final, Tite también tiene a Rodrygo como opción. "Ney me ha pasado mucha confianza porque es un genio en esta posición. Jugar ahí es muy difícil, tienes pocos espacios, tienes que ser muy rápido, pero me gusta jugar ahí", señaló el ariete del Real Madrid tras la caída ante Camerún.

