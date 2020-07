Netflix revive la inolvidable pelea entre Pablo Galdames y el Burrito Ortega hace 15 años: "Me pegó porque había una cámara"

Argentina tiene condimentos que permiten que su fútbol sea único en el mundo. La entrega y estatura de sus jugadores lleva la disputa al más alto nivel y en esa lucha no hay enemigo chico, una de las lecciones que dejó el histórico programa Fútbol de Primera.

Para aquellos mayores de 25 y 30 años, era la invitación de cada domingo a ver a Riquelme, Gallardo y Agúero al otro lado de la cordillera, en un recuento de gran factura dramática y que por momentos, parecía una película de cine.

Ese clásico programa vuelve a nuestros días en la serie de sus capítulos que presenta Netflix, y que eligieron un momento inolvidable para poner a un chileno en pantalla. Se trata de Pablo Galdames y una violenta pelea con Ariel Arnaldo Ortega, El Burrito.

La clásica de lanzar un par de golpes y retirarse, interpretada por Ariel El Burrito Ortega en Netflix

Fue en el partido que Quilmes y Newell's Old Boys empataron 1-1 en agosto de 2005, cuando al término, el chileno y el argentino se lanzaron gritos de un lado a otro. Luego se encaran y el Burrito lanza dos manotazos a la cara del mediocampista nacional.

"Sos un cagón, hijo de puta", esgrimió el ex River. "Te haces el guacho", replicó el formado en Unión Española. "Puto de mierda, cagón de mierda", zanjó el argentino, que abordó rápidamente la manga de salida.

A Pablo Galdames le quedó una cuenta pendiente con Ortega y lo trató de la peor forma después del round

Pero la pelea siguió. En camarines, Pablo Galdames le cantó las cuatro al jujeño. "No sé, me tiró una mano (me pegó) porque estaban las cámaras", arrancó diciendo el chileno.

Y luego lo remató como el más bravo. "Sé que estando mano mano, afuera de una cancha, no lo hace porque es un cagón", sentenció el ex seleccionado nacional y retirado del fútbol en 2008 con la camiseta de Instituto de Córdoba.

Los ágiles de la prensa corrieron a preguntarle a Ortega por el asunto. Y el Burrito se escurrió como el agua. "No pasa nada, son cosas que pasan en el partido y se terminó. ¿Me dijo cagón? Y, está bien", explicó el talentoso mediapunta.

La serie de Netflix se llama Especial Fútbol de Primera 20 Años y tiene tres capítulos disponibles.