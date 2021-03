Nahuel Guzmán se molesta con Manuel Neuer por no cambiarle la camiseta: "No tengo nada que envidiarle"

Nahuel Guzmán es uno de los jugadores más polémicos de los que hace vida en la Liga MX y a principios de este año tuvo uno de los partidos de mayor relevancia de su carrera cuando enfrentó con Tigres UANL a Bayern Munich en la final del Mundial de Clubes, en el que los bávaros consagraron su sextete.

Más allá de la derrota, el guardameta argentino se quedó con un sabor amargo pues contó que Manuel Neuer no quiso cambiarle la camiseta. "En los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas… y mi buzo volvió", afirmó en una entrevista con el medio transandino, La Nación, sobre el incidente.

El Patón fue más allá sobre la anécdota con el portero campeón del mundo en Brasil 2014. "Me dijo que no. Neuer mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé… Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer", manifestó el jugador del equipo mexicano.

Nahuel Guzmán, el arquero rupturista: ''En la etapa formativa el fútbol discrimina y nos hace egoístas'' https://t.co/Y4w6Jz4MO6 pic.twitter.com/iFaChNYSfT — LA NACION Deportes (@DeportesLN) March 17, 2021

Guzmán dio a entender que el problema que tuvo con Neuer pudo originarse por un encontronazo que tuvo con Robert Lewandowski al final del compromiso para reclamarle una supuesta mano que cometió el delantero polaco en la jugada que terminó con el gol que definió la final.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.