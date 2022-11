Una jornada de aquellas es la que promete vivirse este miércoles en el Mundial de Qatar. Argentina debe jugarse la clasificación ante Polonia y evitar un bochorno que podría ser tan histórico como la eliminación en primera ronda de Corea Japón 2002, que hasta el día de hoy es recordado al otro lado de la cordillera.

El equipo de Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de vencer a México en la segunda fecha del grupo C. Un triunfo por 2-0 que le devolvió el alma al cuerpo a Lionel Messi y compañía luego del inesperado 2-1 en contra que vivieron contra Arabia Saudita en el primer partido.

Sin embargo, la prueba ahora promete ser mayor. Se verán las caras con una Polonia que marcha primero en el grupo, con 4 unidades, luego de un triunfo ante Arabia Saudita y un empate con México. Pero más allá de los números, el gran cuco de los europeos tiene nombre y apellido: Robert Lewandowski.

Un duelo que se tomará las redes sociales es el que protagonizarán el gran Lewy y la Pulga. Dos jugadores que tienen varias cosas en común: el Barcelona, su obvio poder goleador y el hecho de que fueron quienes pelearon por el Balón de Oro 2021, con el polémico resultado de dárselo al trasandino.

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho. Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar", señaló el polaco en esa ocasión.

Sin embargo, entre ambos siempre han habido palabras de admiración por sus respectivas carreras. Messi, en ese mismo acto declaró que “es un honor estar aquí contigo, has batido récords y también mereces ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa”.

Sin embargo, Lewandowski, molesto todavía por la elección de Messi como balón de oro en ese año, expresó que “me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías”.

Robert Lewandowski y Lionel Messi se verán las caras este miércoles 30 a las 16 horas de Chile. Un duelo en el cual a Argentina necesita ganar para optar al primer lugar en el grupo y evitar a Francia en los octavos de final, repitiendo de esa forma el fantasma de Rusia 2018, donde los trasandinos quedaron fuera en un partidazo que terminó 4-3.