Czeslaw Michniewicz, entrenador de Polonia, manifestó que es evidente el morbo que se vivirá en Qatar por el enfrentamiento entre Messi y Lewandowski, aunque no quiso entrar en detalles sobre quién atraviesa un mejor momento en la actualidad.

DT de Polonia se mosquea con duelo Lewandowski-Messi: "No diré quién es mejor, son fabulosos los dos"

Argentina y Polonia jugarán este miércoles el último partido del Grupo C, donde se definirán los clasificados a los octavos de final y además el primer lugar de la zona, que sirve para evitar a Francia en el cruce de los octavos de final.

Los focos están puestos en lo que será, además, el duelo entre Lionel Messi y Robert Lewandowski, luego de que este último en algún minuto mostrara molestia hacia la Pulga cuando no se le entregó el Balón de Oro. "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías", contó el polaco hace un año.

Czeslaw Michniewicz, entrenador de la selección polaco, fue consultado en la conferencia previa al encuentro sobre estos dos monstruos del fútbol mundial. "Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia-Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski", calmó los ánimos.

De hecho se mostró molesto cuando se le pidió que comentar quién le parece un jugador más desequilibrante en la actualidad. "Son dos jugadores fabulosos, pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso acá", indicó el estratega.

Además aseguró que Messi tendrá mucha tarea si quiere ser desequilibrante, debido a que los polacos están muy sólidos en defensa, ya que no han recibido goles en el Mundial. "Estoy muy contento con nuestros partidos, sobre todo en la fase defensiva, eso es muy importante en esta clase de torneos", sostuvo Michniewicz.

"Hemos cometido errores, pero pocos y no hemos encajado goles. Todos los jugadores han estado muy bien, no solo el arquero", confesó el estratega que espera dar el golpe y ganar el Grupo C en el partido contra los trasandinos.