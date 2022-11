El Mundial de Qatar 2022 continuará este miércoles con un duelo imperdible por la fecha 3 del grupo C entre la selección de Argentina y su par de Polonia en el Estadio 974. Encuentro donde el vencedor celebrará su paso a los octavos de final del certamen planetario.

¿Cuándo juegan Argentina y Polonia por el Mundial de Qatar 2022?

La selección de Argentina enfrenta en el estadio 974 a su par de Polonia este miércoles 31 de noviembre a las 16:00 horas de Chile.

El encuentro en Argentina podrá ser visto a las mismas 16:00 horas.

¿En qué canal ver en vivo por TV la fecha 3 de la fase de grupos de Qatar 2022?

El partido será transmitido por las señales de CHV, Canal 13 y DirecTV Sports, en los siguientes canales:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Canal 13

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: 67 (HD)

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

ZAPPING: 22 (HD)

DirecTV

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la Copa del Mundo de Qatar 2022?

Para ver entre Argentina contra Polonia en vivo vía streaming podrás hacerlo a través de la señal online de CHV y Canal 13, además de la app DirecTV GO.

Messi se ve las caras con Lewandowski:

Uno de los duelos más atractivos de la primera fase será el que animarán albicelestes y polacos en Qatar, no tanto por el historial entre ambos combinados, sino por la larga historia que han protagonizado en la elite del fútbol mundial la “pulga” y Lewa.

Todo comenzó en el Balón de Oro del 2021, donde Lio Messi conseguiría su séptimo trofeo individual como mejor jugador del Mundo y en el discurso de premiación destacaría al polaco, indicando que merecía el Balón de Oro, ya que el año 2020 no hubo premiación por la pandemia del covid-19.

No obstante, días después Robert Lewandowski cuestionó los elogios del trasandino, puesto que "Pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para (el premio) The Best".

Palabras que tuvieron replica por parte del argentino, quien posteriormente diría que "Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera” cerrando con un contundente “no me interesa".

Grupo C del Mundial de Qatar 2022: