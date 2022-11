El entrenador uruguayo no se guarda nada a la hora de opinar por el tema de Byron Castillo, donde apunta que la selección de Ecuador hizo trampa y que la FIFA los tenía que eliminar del Mundial Qatar 2022.

En el mundo todavía sorprende lo que ha pasado con la selección de Ecuador y el caso de Byron Castillo, que si bien no fue nominado al Mundial Qatar 2022, sus compañeros estarán sin problemas en el torneo.

Si bien el TAS confirmó que hubo documentación falsa de parte de Ecuador, de igual manera mantuvieron el cupo, con sanciones económicas y la resta de tres puntos pero para la próxima Eliminatoria Sudamericana.

Algo que no gustó para nada para el ex entrenador de Universidad de Chile, Sergio Markarián, quien golpeó la mesa por la situación.

“Eso es un desastre. Lo que ha hecho la FIFA con Ecuador en realidad no es un desastre, es una vergüenza. De pique la FIFA tendría que haber sacado a Ecuador del Mundial; apenas se hizo la protesta debieron eliminarlo”, comentó en ESPN

En ese sentido, quien también dirigiera en su momento a la selección de Perú, aseguró que “Ecuador hizo trampa, no le llamemos de otra manera. Ahora no convocaron a Byron Castillo porque les deben haber dicho que no lo hagan”.

El uruguayo no dejó en ningún momento los dardos de lado para emitir su opinión, donde apunta a Ecuador por lo que hicieron en la última Eliminatoria.

“No veo que mucha gente diga que hubo trampa. Últimamente se da que estamos en una cultura media rara, yo si tengo que decir las cosas por su nombre las digo, lo que hizo Ecuador es trampa”, enfatiza.

Por lo mismo, deja un mensaje abierto para el debate ante este tipo de situaciones, las cual las cataloga como injustas.

“Cuando entran a jugar los abogados y los poderes empiezan a moverse cualquier cosa puede pasar. Puede ser que sea legal todo lo que se hizo, pero no es justo”, finaliza.