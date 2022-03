La aventura de Marcelo Bielsa en el Leeds United llegó a su fin el domingo recién pasado, luego que el club confirmara el término del contrato. El Loco no lo había pasado bien esta temporada y tras la derrota ante el Tottenham, dejó la banca de los Whites.

El ex técnico de la selección chilena había tenido algunos de los años más exitosos de su carrera en Inglaterra. De hecho, fue el gran responsable de que el elenco blanco ganara la Championship y lograra el esperado ascenso a la Premier League.

A diferencia de otros equipos, el Leeds United de Bielsa no destiñó en su regreso a la máxima categoría de Inglaterra, transformándose en uno de los protagonistas de la temporada 2020/21. No obstante, las cosas no se pudieron repetir.

En la presente campaña, los Whites pagaron caro los errores en el arranque del torneo y se estancaron en la zona baja de la tabla de posiciones. Con ello fue más difícil levantar el rumbo, terminando con derrotas por goleadas en las últimas fechas.

Pero pese a todo lo mal que salieron las cosas en la temporada, los hinchas del Leeds United no se olvidan de todo lo que les dio Marcelo Bielsa. El nivel que le sacó al equipo hizo que marcas importantes llegaran como auspiciadores y unificó a la ciudad bajo el emblema del club.

Es por ello que apenas se supo de su salida de los Whites, los fanáticos llegaron hasta su casa a despedirlo. Como tantas otras veces en que pasaban a saludar, pero ahora con la emoción a flor de piel, los seguidores del elenco blanco le dieron su adiós al DT.

Lleno de cámaras e hinchas que le pedían fotos, además de abrazos, saludos de mano y cantos en su honor, Marcelo Bielsa recibió el cariño de la gente. Una emotiva postal que cierra uno de los capítulos más aplaudidos del Loco.

Revisa la despedida de los hinchas del Leeds a Marcelo Bielsa en su casa