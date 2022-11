Neymar tiene en vilo a la selección brasileña, a sus hinchas y a los fanáticos del buen fútbol en general luego de debutar en Qatar 2022 con una lesión de tobillo que le impidió terminar el duelo ante Serbia, pidiendo el cambio en la parte final del partido que finalizó con triunfo por 2-0 para la Verdeamarela.

Y según el tradicional diario Marca, Neymar es “baja contra Suiza y duda para Camerún. (…) su presencia en el último partido de la fase de grupos dependerá de la clasificación”.

Agregan que “Neymar no llegará al duelo del lunes ante Suiza. Mientras se vigila su evolución al detalle, la idea en estos momentos es que no dispute tampoco la tercera jornada, contra Camerún el viernes a las 20:00, si no es necesario a nivel de clasificación. Fuentes cercanas a Ney afirman que descartan que diga adiós a la competición”.

La bullada lesión de Neymar

De esta forma, el astro Brasileño seguramente no verá más acción en la fase de grupos con un mayor plazo para recuperarse, y entre algodones para volver en mejores condiciones desde la fase de octavos de final a la que Brasil, por lógica, debe meterse sí o sí. Los equipos del Grupo G jugarán la ronda de los 16 mejores el lunes 5 y el 6 de diciembre.

Cabe recordar que Neymar pidió el cambio a los 79 minutos por el dolor en su tobillo derecho, articulación que quedó a mal traer luego de una fuerte entrada de Nikola Milenkovic.

Tras el duelo se pudo ver una foto del hinchadísimo tobillo del atacante de Brasil, mientras un video mostró la dolorida cojera del astro de la Verdeamarela al abandonar el estadio.

Horas más tarde el mismo Neymar comentó en redes sociales que “es creer que todo va a estar bien, también durante el caos. Es la certeza de que todo lo mejor está por venir. Es entender que todo tiene su debido tiempo. La fe está más allá de la capacidad humana, no podemos ver, pero podemos sentir”.

Asimismo, el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, informó que “Neymar tuvo un esguince en el tobillo derecho. Trauma directo. Presentó edema, hinchazón. Ya hemos iniciado el tratamiento. Tenemos que esperar 24, 48 horas. Todavía no hay un examen de imagen programado. La expectativa es la observación. Todavía no tenemos ninguna respuesta”.

