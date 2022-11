Llegó el momento de Brasil y su debut en el Mundial de Qatar 2022, que será ante el combinado de Serbia por la primera fecha de la fase de grupos, el que comparten con Suiza y Camerún. El cuadro de Tite es gran favorito y quiere desde el inicio demostrar que van por el campeonato.

¿Cuándo juegan Brasil vs Serbia por el Mundial de Qatar?

Brasil choca ante Serbia este jueves 24 de noviembre a las 16:00 horas de Chile en el Estadio Icónico de Lusail, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo G?

El duelo de Brasil vs Serbia se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 16:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas.

México: 13.00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7.

Paraguay: 16:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina.

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1.

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports.

Las figuras de Serbia que buscan sorprender:

Está clarísimo que Brasil es el gran favorito tanto para este partido como para el Mundial, pero lo cierto es que al menos en el papel los serbios presentan jugadores interesantes en su plantilla.

LA gran figura es el delantero Dusan Vlahovic, 9 de la Juventus y que lo compraron por una cifra millonaria a la Fiorentina el año pasado. Pero no es el único, ya que destaca Aleksandar Mitrovic del Fulham, Luka Jovic de la Fiore y Dusan Tadic del Ajax.

Delantera de miedo que se complementa con otros jugadores de primer nivel como Filip Kostic de la Juve, Nemanja Gudelj del Sevilla y Sergej Milinković-Savić de la Lazio.

En defensa quizás es donde más débiles son, por lo que podrían complicarse bastante con las figuras brasileñas. Al menos en el ataque tienen con qué desafiar a la Verdeamarela.

Grupo G de Qatar 2022