Manuel Pellegrini se defiende: "Uno tiene derecho a expresarse desde el respeto"

Manuel Pellegrini está en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones contra el VAR tras la derrota del Betis ante el Real Madrid por la Liga de España. El Ingeniero disparó contra el videoarbitraje por una crucial jugada que derivó en el gol del triunfo para el cuadro merengue.

Cuando el partido iba 2-2, el juez del partido marcó un polémico penal a favor del Madrid al 82'. Sin embargo, antes de la falta de Marc Bartra había un fuera de juego de Borja Mayoral que el VAR no consideró. Esto despertó la furia del entrenador chileno.

"Antes del penalti de Bartra hay un fuera de juego de Mayoral claro. Se evaluó ese penalti. Son decisiones que deciden los partidos. Jugar contra Real Madrid, VAR, penalti y expulsión es muy difícil. Esta vez le tocó toda la justicia al Real Madrid", señaló Pellegrini tras el encuentro.

Ante esto, el Diario Marca reveló que el Ingeniero podría ser sancionado con cuatro partidos por su dichos contra el VAR. Además, tanto el entrenador como el Betis podrían enfrentarse a una dura multa de 600 a 3.005 euros.

Ahora, Pellegrini sacó la voz para defenderse. "Sería extraño que fuera sancionado por unas palabras en las que no he culpado absolutamente a nadie", señaló en la conferencia de prensa previa al duelo contra el Getafe.

Además, aseguró que no ha recibido notificación alguna de denuncia por sus palabras: "No hay nada oficial. Estoy muy tranquilo, no dije nada. No he culpabilizado a nadie. Todas las decisiones son discutibles y sólo dije que jugar con el Madrid, más una expulsión y un autogol es mucho para el Betis".

"Dije que era un escollo muy difícil con todas esas cosas juntas", ha indicado para añadir: "Uno tiene derecho a expresarse desde el respeto. Si no, vamos a dejar de hablar y todo el mundo se va a ver perjudicado", cerró.

Finalmente, el Ingeniero opinó nuevamente sobre el VAR: "Se dijo que el VAR entraría en acciones graves o considerables. Marcan un penalti en una jugada que nadie reclamó y en la que hay un empujón claro a Bartra, que lo hace caer y le da el balón en la mano. Todo el mundo tiene derecho a expresarse desde el respeto".