El Betis tuvo una ajustada victoria ante el Zenit por el partido de ida de los play-offs para avanzar a octavos de final de la Europa League y tras eso el director técnico chileno Manuel Pellegrini sacó la voz para advertir que no todo está definido ya que "quedan 90 minutos en Sevilla".

Manuel Pellegrini sigue sumando victorias al mando del Real Betis y ahora consiguieron una muy importante por el partido de ida de los play-offs para buscar meterse en los octavos de final de la Europa League tras vencer por 3-2 al Zenit en Rusia, con lo que dieron el primer golpe.

El cuadro verdolaga logró un ajustado triunfo que les sirve para llegar con confianza al partido de vuelta, que será en condición de local, pero pese a eso el Ingeniero no se confía y tras el pitazo final le envió un potente mensaje a sus jugadores para decirles que le gustó lo exhibido, pero que no todo está definido.

Por eso, en conferencia de prensa señaló que "el partido ha sido el que esperábamos antes de jugarlo. El Zenit es muy peligroso en la parte ofensiva con goleadores importantes. Empató 3-3 aquí con el Chelsea y sabíamos que teníamos que trabajar mucho defensivamente".

"Nos pusimos 0-2, nos empataron y lo importante fue no sentir el impacto e ir a por el tercero y ser sólidos en defensa en el segundo tiempo. Quedan 90 minutos en Sevilla y no pensamos que estamos clasificados por haber ganado aquí", disparó el adiestrador heliopolitano.

Con respecto al tremendo nivel de sus dirigidos, dejó más que claro que "no me sorprende porque los veo entrenar todos los días. Alternamos jugadores y me pone muy contento estar en las tres competiciones por el compromiso del plantel en estos partidos".

"El estado físico es óptimo. Los equipos que jugamos las semifinales de Copa, tres perdieron y nosotros pudimos ganar. Al margen de los nombres, si no ganábamos no íbamos a echar las culpas a la falta de Canales o Fekir. Podemos ganar, empatar o perder pero es importante la parte psicológica de cómo hay que jugar los partidos", continuó.

Algunos comentarios en la prensa española post partido advertien de una inestabilidad defensiva en el equipo de Pellegrini, y él explicó al respecto que "hay un concepto importante que es saber manejar los partidos. A los tres equipos que jugaron Copa le hicieron goles. Tres al Athletic, al Rayo y dos al Valencia".

"Los equipos están expuestos a desconcentraciones pero el aspecto defensivo en el segundo tiempo fue el que esperábamos. No estoy preocupado ni mucho menos por la parte defensiva. Recibes algunos goles pero la mecánica del equipo permite superarlo", concluyó.

Ahora Manuel Pellegrini enfocará su energía en lo que será el trabajo para la fecha 25 de La Liga de España, donde este domingo 20 de febrero recibirá al Mallorca a contar de las 14:30 horas en el estadio Benito Villamarín, y esperan conseguir un triunfo que los mantenga en la pelea por los primeros puestos de la tabla.