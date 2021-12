La goleada del Betis ante la Real Sociedad en La Liga dejó a Manuel Pellegrini muy entusiasmado, pues ve que su equipo está compenetrado con el trabajo que realizan por lo que aspira a poder marcar un hito en el cuadro andaluz. Marchan terceros en el torneo en puestos de Champions, jugarán el playoff de la Europa League y en la Copa del Rey chocarán el jueves ante el modesto CF Talavera.

"Estoy muy contento por los tres puntos y por ganar en casa, por darle la alegría a la afición. Cerramos en el Benito Villamarín un año brillante. Hicimos una primera mitad de curso donde nos repusimos de un mal comienzo de campeonato", indicó el Ingeniero. "Hicimos un segundo tiempo brillante, de un altísimo nivel". "No me gusta jugar como lo hicimos en la primera parte, pero cuando el rival te supera tienes que tener la concentración defensiva para que no te marquen. En la segunda ya fuimos el Betis de siempre", agregó.

Luego comentó que "no sé si fue el mejor Betis del año, pero hicimos un segundo tiempo brillante, de un altísimo nivel en la ejecución de los goles, en la posesión y en la parte defensiva. Estuvimos siempre muy atentos".

Sobre su importancia en el club, contó que "más que mérito personal, es un convencimiento e idea futbolística, con un grupo de jugadores que la lleva a cabo. Veo a todo el plantel involucrado. Han demostrado que están capacitados para hacer algo importante. Mientras el equipo gane y juegue bien, seguiremos en la misma línea. Pero el mérito siempre es de los jugadores".

Para lo que viene, está muy optimista. "Debemos ganarle al Talavera el jueves y seguir en tres competiciones. Ha sido un año brillante por lo hecho por el equipo y la sintonía con la gente. Siempre me quedo con el triunfo y con ver a la gente así", cerró.

Este lunes, el Betis conocerá a su rival en el playoff de la Europa League. Los posibles contrincantes son Leipzig (Alemania), Porto (Portugal), Borussia Dortmund (Alemania), FC Sheriff Tiraspol (Moldavia), Atalanta (Italia) y Zenit (Rusia).