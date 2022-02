El Real Betis sufrió un duro golpe en un gran momento de forma en la temporada al caer 2-1 en su visita a Sevilla en el derbi andaluz que, además, pone al rojo vivo la lucha por los puestos que dan la clasificación a la Champions League en La Liga en la que el equipo de Manuel Pellegrini está en el tercer lugar.

Para este compromiso, Claudio Bravo regresó a la titularidad a un mes de su lesión con la selección chilena ante Argentina, pero tras el encuentro no faltó el análisis del Ingeniero. "Hubo dos partidos muy claros, un primer tiempo en el que jugamos muy mal, sin intensidad ni fútbol, no pateamos a portería. El Sevilla tuvo el control del partido", afirmó en conferencia de prensa.

Sin embargo, valoró la mejora en el complemento. "Me quedo con la sensación de que hicimos un primer tiempo muy falso. En el segundo vimos al Betis que normalmente vemos. A un equipo de Champions no se le puede dar ventaja. Me quedo muy conforme con el segundo, superamos al Sevilla y merecimos el empate".

El entrenador descarta que la cantidad de encuentros disputados sea factor. "No me gusta pedir explicaciones, si hubiera sido al revés le podríamos haber echado la culpa a la parte física. Fue muy falso nuestra primera parte, en la segunda tuvimos el balón y respondió bien el equipo. Tenemos una carga de partidos, pero no es justificación, en la segunda vimos al Betis de todas las semanas", puntualizó.

Pellegrini también tuvo palabras de elogio hacia su rival de turno. "¿Sorprendido del Sevilla? Me ha sorprendido más el inicio del Betis, de ellos sabemos que presionan mucho y que tienen seguridad defensiva. Tienen un estilo definido", indicó.