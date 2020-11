Manchester United vs West Bromwich: Cómo, cuándo, dónde ver el duelo por la Premier League

Con una pobre campaña en la Premier League el Manchester United necesita con urgencia los tres puntos en regreso de la competencia inglesa para poder salir del fondo de la tabla de ubicaciones.

Los “diablos rojos” se encuentran en la decimocuarta ubicación en la tabla del torneo, con apenas diez puntos de un total de 21 posibles, recordando que tiene un partido aplazado ante Burnley.

De esta forma el equipo que dirige tiene como local un paupérrimo rendimiento sumando apenas un empate y 3 derrotas como anfitrión, explicándose de esta manera la posición en la tabla que lo tiene relegado a muy secundarios lugares.

El técnico Ole Gunnar Solskjaer ha tomado llamativas decisiones en la conformación de la oncena titular y quizá uno de los más perjudicados ha sido Paul Pogba, quien vive una pesadilla en esta nueva campaña, debido a que esta relegado a la suplencia y virtualmente mira todos los partidos de su equipo en una privilegiada posición pero sentado en la tribuna de Old Trafford.

El francés no jugaba tan poco con su club a estas alturas de temporada desde que era un adolescente y lo llamativo es que hace ocho años que jugaba tan poco. Apenas cuatro encuentros desde el inicio y tres de suplente, y en Champions League tan sólo ha estado en el once en una ocasión.

En su último partido de la Premier, el United sumó los 3 puntos visitando al Everton:



La que muchos consideran la mejor liga del planeta volverá a jugarse luego de la suspensión por los duelos de la Nations League y el equipo rojo espera al West Bromwich.

El equipo forastero no lo hace mejor que el United y con apenas 3 puntos se ubica en el decimoctavo puesto, lo que se traduce en zona de descenso directo. Durante esta temporada su rendimiento como forastero es débil, sumando apenas un empate en cuatro juegos disputados como visitante.

El técnico Solskjaer dialoga con Paul Pogba, el francés virtualmente no juega en el equipo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs West Bromwich por la 9ª fecha de la Premier League?

Manchester United vs West Bromwich juegan este sábado 21 de noviembre a las 17:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Manchester United vs West Bromwich?

El partido de Manchester United vs West Bromwich no está disponible para verlo en televisión.

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Manchester United vs West Bromwich?

Si deseas disfrutar el partido a través de plataformas digitales debes hacerlo a través de ESPN Play.