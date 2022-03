Nuevo capítulo de "en Europa no pasa": Cholo Simeone recibe una lluvia de proyectiles y escupos en el Old Trafford tras eliminar al United e irse corriendo al camarín

Diego Simeone siempre muestra su lado más expresivo. Algo que el DT de Atlético de Madrid sacó a relucir en Old Trafford tras eliminar a Manchester United, a quien venció por 1-0 con gol de Renan Lodi y permitió al elenco colchonero instalarse en los cuartos de final de la Champions League.

Tras el pitazo final del discreto árbitro esloveno Slavko Vinčić, el Cholo se imaginó corriendo los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos y se pegó un feroz pique a su camarín, celebrando extasiado la clasificación en Old Trafford.

Algo que no le gustó mucho a los fanáticos ingleses, que empezaron a lanzar objetos hacia la banca del Atlético de Madrid. Incluso un vaso con un líquido cayó cerca del entrenador, que se salvó de ser impactado gracias a su velocidad.

Un hecho que no dejó indiferente a la prensa española. El diario AS indicó que "fue vergonzoso lo que le hizo parte de Old Trafford a Simeone cuando abandonaba el césped", mientras que Mundo Deportivo agregó "varios aficionados se comportaron de una manera poco deportiva. El argentino tuvo que ir sorteando una lluvia de objetos, de vasos con bebida, de escupitajos, etc".

Marca, en tanto, calificó de "mal perder" a los británicos, señalando que "en la carrera del argentino hacia el túnel, la lluvia de objetos casi llega a impactar en la cabeza y en el cuerpo de Simeone. Hasta tuvo que esquivar alguno en su camino hacia el interior de Old Trafford".

El técnico, en todo caso, prefirió darle valor a lo sucedido en el encuentro. "Ganar en Manchester no es fácil. Al Chelsea tampoco, en Liverpool tampoco. Toda aquella gente (rojiblanca) que ahora se está yendo a su casa lo tendrá siempre en el recuerdo", indicó pues anteriormente había vencido a esos elencos ingleses.

Ahora deberá esperar el sorteo de la Champions League para conocer al rival en la ronda de los ocho mejores. Los cruces se conocerán este viernes, en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. No habrá cabezas de serie y sí se podrán enfrentar equipos del mismo país.