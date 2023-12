¿Teatro de las Pesadillas? Pobre estado del Old Trafford enciende las alarmas sobre su posible demolición

No cabe ninguna que el Old Trafford de Manchester United tiene bien ganado su sitio dentro de las catedrales del fútbol mundial. La casa de Los Diablos Rojos es uno de los símbolos del fútbol inglés y mundial gracias a su gloriosa historia, una que lamentablemente cada vez queda más en el pasado.

Hoy el presente del recinto, inaugurado el 19 de febrero de 1910, va muy a la par de la tristeza de su equipo. Es claro que el hogar el United se quedó estancando en el tiempo, sobre todo si se compara con otros estadio ingleses, algo que ya está siendo denunciado por sus propios hinchas.

Desde goteras, ratas, techos que caen y hormigón por partes del suelo dicen presente en el Teatro de los Sueños, algo que instalan suma urgencia pensando en su modernización. Sin embargo, esto está estacado hace ya mucho tiempo.

Según detallaron en Telegraph, esta es la gran tarea de Jim Ratcliffe, multimillonario británico que ha adquirido el 25% del club. No por nada el empresario añadió un capital cercano a los 300 millones de libras destinadas sólo a la casa del United.

Populous, estudio arquitectónico encargado del Tottenham Stadium inaugurado el 2019, estaría detrás de este proyecto. De momento, son tres las opciones que maneja el United para dar el vamos al proyecto: un pequeño proyecto de renovación, la ampliación de la tribuna sur sobre la vía férrea adyacente y una remodelación completa del terreno existente, o la construcción de un estadio derechamente nuevo.

“Hay que hacer un ejercicio muy detallado de lo que debe hacerse en el estadio. El edificio está llegando al final de su vida natural: el cableado, el suministro eléctrico, todo se acerca a su fecha de caducidad”, declaró Chris Lee, director de Populous, en charla con Telegraph.

¿El adiós del Old Trafford?

La urgencia de una casa más moderna para el United no descarta la demolición del Old Trafford. Sí, leyó bien, la opción de demoler la que ha sido la casa de los Diablos Rojos por 113 años es una posibilidad.

El propio Lee declaró al respecto que “creo que la nueva construcción puede resultar ser la solución más rentable (…) El desembolso inicial es obviamente el más alto de las tres opciones, pero hay mucho terreno disponible para desarrollar allí”.

“Arquitectónicamente, en el espacio disponible se podría hacer algo realmente innovador y emocionante. No habría restricciones de espacio”, agregó.

Como sea el caso, dejar el hogar el United tal como está no es factible para el director del Populous. Acá hay dos opciones, o se remodela y moderniza lo que ya está o se construye algo nuevo.

“Yo diría que la actualización es crucial no sólo para mantener la posición del club, sino también para mantener el lugar funcional (…) Hasta donde tenemos entendido, los planes han estado en suspenso durante el proceso de venta del club”, concluyó.

¿Qué debe hacer el Manchester United con el Old Trafford? ¿Qué debe hacer el Manchester United con el Old Trafford? YA VOTARON 0 PERSONAS

Así las cosas, el futuro de uno de los estadios más importantes del mundo está en veremos. No cabe duda que el Old Trafford es un verdadero templo del balompié, pero lamentablemente el tiempo no perdona a nadie. Tal vez, pensando en el notorio estancamiento del club, el Manchester United deba pensar en una nueva casa para los siguientes años.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.