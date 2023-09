La interna del Manchester United es un verdadero caos. ¿La razón? Una marcada pelea entre el entrenador Erik ten Hag y Jadon Sancho, quienes hace rato están en guerra por lo poco utilizado que es el jugador inglés de 23 años.

A tanto llegó esto que el DT neerlandés tomó una drástica decisión al respecto: prácticamente desterró a Sancho de las instalaciones del United, limitando su presencia sólo a los lugares donde estén los juveniles.

Es más, los informes desde Inglaterra apuntan a que el atacante ni siquiera puede comer con sus compañeros de equipo, teniendo que hacerlo con los futbolistas Sub23 de la academia en Carrington.

La medida de separar al Sancho del plantel es algo que viene cocinándose hace rato. El propio Ten Hag declaró en la previa del duelo ante Arsenal que “Jadon no estuvo convocado al partido por su desempeño en el entrenamiento. No lo seleccionamos. Tiene que alcanzar un nivel todos los días en el Manchester United y así podremos tomar decisiones en primera línea. Por eso para este partido no fue seleccionado”.

Estas palabras tuvieron una respuesta casi inmediata por parte de Sancho, quien en Instagram publicó que “por favor, no crean todo lo que leen. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mí mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo”.

El post posteriormente fue borrado por el jugador, aunque al parecer demasiado tarde, ya que el DT neerlandés decidió apartarlo del resto de su plantel. Al final, se desató una guerra interna que no ayuda mucho a los Diablos Rojos en este inicio de temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar Manchester United?

El United volverá a ver acción hoy martes 26 de septiembre (16:00 hora de Chile) ante Crystal Palace por la tercera ronda de la Copa de la Liga. Cabe recordar que los Diablos Rojos son los campeones defensores del certamen inglés.

¿Cuánto ha jugado Sancho en el United?

Tras ser fichado a mediados del 2021 a cambio de 85 millones de euros, el atacante inglés ha disputado un total de 82 partidos con el United, anotando apenas doce goles y entregando seis asistencias.