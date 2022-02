Manchester United vs Southampton | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo por la 25° fecha de la Premier League

El Manchester United necesita meterse en la parte alta de la Premier League, para lo cual con Cristiano Ronaldo a la cabeza se enfrentan por la 25° fecha al Southampton.

Los Diablos Rojos están en la 5° posición del fútbol inglés con 39 puntos. Ya muy lejos de la pelea por el título, aspiran a entrar en la siguiente UEFA Champions League por el desafío deportivo que implica, además de la inyección económica que significa para el club. El equipo no ha pasado por su mejor temporada, quedando también recientemente eliminado de la FA Cup ante el Middlesbrough.

En la última jornada de la Premier League disputada durante la semana, el Manchester United no pudo aprovechar el mal momento del Burnley, el colista del campeonato, empatando 1-1. Cristiano Ronaldo no anotó, con lo que extrañamente sigue sin convertir en lo que va de 2022, habiendo jugado cuatro partidos. No es una cifra terrible, pero para CR7 la exigencia siempre es mayor.

Southampton por su parte está en el 10° lugar del fútbol inglés con 28 puntos, pero llegarán al partido a jugarse en Old Trafford con la confianza por las nubes, debido a que vienen de conseguir un verdadero triunfazo frente al Tottenham de visita 3-2.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Southampton?

Manchester United vs Southampton juegan este sábado 12 de febrero a las 9:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Manchester United vs Southampton?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Manchester United vs Southampton?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.