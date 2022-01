El mundo del deporte genera ganancias estratosféricas, pero muchas veces ese billete no viene del sueldo que reciben. Ya que en la nueva vida moderna las redes sociales se roban el protagonismo y bien lo sabe el fútbol. Justamente uno de los más beneficiados con ser influencer es delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo.

El crack portugués de 36 años es una de las máximas figuras en la historia del balompié mundial, pero no solo por su maravillosa trayectoria futbolística en los Diablos Rojos, Real Madrid, Juventus y con su selección.

Sino que actualmente se alza como el deportista con la mayor cantidad de seguidores en Instagram con la suma de 394.000.000 mil millones. Sin embargo, tener esa sorprendete cantidad de fanáticos virtuales no es todo, ya que también es el número uno en cifras para su cuenta bancaria.

Según el portal Hopper HQ especializado en redes sociales, el futbolista más ganador de Champions League recibe por publicar patrocinios la gran cantidad de 1,604,000 millones de dólares. Lo que se traduce en más de 40 millones de dólares al año, es decir 32.260.000.000 mil millones de pesos. De hecho, si el Bicho sólo se dedicara a ser influencer ganaría más que como jugador profesional.

Cristiano Ronaldo se ubica primero en el podio y por detrás están dos personas importantes dentro del deporte rey y ambos jugadores del PSG, como el astro argentino Lionel Messi, quien es el último ganador del Balón de Oro y el brasileño Neymar. Asimismo, sobrepasa a otras brillantes figuras como LeBron James (5º), David Beckham (6º) y Ronaldinho (7º).

Cabe recordar que CR7 recientemente fue galardonado en los premios The Best, pero no como el mejor del mundo, sino que se convirtió en el máximo anotador a nivel de selecciones. Sin embargo, ahora se alza como el deportista más importante y millonario en Instagram.