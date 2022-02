Amazon Prime Video estrena documental sobre la vida del ex jugador del Manchester United, Wayne Rooney. El jugador admitió sus problemas pasados con el alcohol.

La plataforma Amazon Prime Video estrenará un documental sobre la vida de Wayne Rooney, ex jugador del Manchester United y actual entrenador del Derby County.

En un pasaje de la producción el ex delantero de la selección inglesa repasa algunos asuntos extradeportivos de su carrera y ahonda en los problemas que tuvo con el alcohol.

"Recuerdo que en la Eurocopa de 2004, a los 18 años, pensé: 'Soy el mejor jugador del mundo, no hay nadie mejor que yo'. Yo creía eso. Podría haber sido Pelé, Maradona y George Best en el otro lado, no hubiera importado", dice en una de sus confesiones.

Rooney reconoció que pudo haber muerto por su adicción al alcohol en una entrevista con Sally Nugent en BBC Breakfast: "Me podría haber llevado probablemente a la muerte".

Luego, afirmó: "Mis errores por la bebida podrían haber sido chicas, podría haber sido conducir bajo los efectos del alcohol, algo que hice, podría haber sido matar a alguien... O podrías suicidarte", añadió.

"Sabía que necesitaba ayuda, para salvarme pero también para salvar a mi familia", añadió.

Dice que desde pequeño le gustó enfrentarse a golpes: "Yo no era el niño más majo a esa edad. Hice algunas cosas que estaban mal y tuve muchas peleas cuando era más joven. A veces te golpean y eso no es agradable, pero solía disfrutarlo un poco...".

"No diría que fui un matón, pero hubo cosas que no debí haber hecho y crucé la línea", reconoció.