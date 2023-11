Un ídolo del fútbol mundial en la primera década de los 2000 era Wayne Rooney. El inglés nacido en Liverpool, formado en el Everton, forjó su leyenda en Manchester United, de la mano de Sir Alex Ferguson, en una época dorada de los Diablos Rojos, ganando un triplete en Premier League y la Champions en 2008.

El delantero, que anotó 253 goles con la camiseta del United, estaba en modo de gracia durante esos años, llegando a anotar 34 goles en la temporada 2009/2010, su temporada más prolífica en el área rival junto con la 2011/2012, donde anotó la misma cantidad de goles.

Wayne Rooney y su cruda confesión

Sin embargo, años más tarde, el ahora entrenador del Birmingham realizó una cruda confesión sobre sus años jugando en el United. Bad Boy, como se le conocía en esos años, sufría de un fuerte alcoholismo, que se produjo de una depresión no tratada.

En declaraciones en el podcast “seven” de la BBC, Rooney dio detalles de esa oscura etapa en su vida, que coincidió con su llegada al United en el 2004. “He tenido muchos desafíos diferentes, tanto dentro como fuera del campo, y mi liberación fue el alcohol”, señaló.

“Cuando tenía poco más de 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía. Bebía casi hasta desmayarme. No quería estar rodeado de gente porque a veces te sientes avergonzado y otras veces sientes que los has decepcionado”, agregó el segundo jugador con más goles por la selección inglesa.

Rooney, quien se retiró en el año 2021, destacó que “al final no sabía de qué otra manera lidiar con eso, así que elegí el alcohol para tratar de ayudarme a superarlo. Había gente allí con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo”.

“Cuando haces eso y te dejar ayudar o guiar por otras personas, realmente puedes quedarte en el pozo… y yo estuve así durante algunos años. Afortunadamente ahora no tengo miedo de ir y hablar con la gente sobre algunos problemas que pueda tener”, confesó.

Tras su etapa en Manchester United, Rooney volvió a su club de casa, el Everton, para luego partir al DC United en Estados Unidos y terminar su carrera en el Derby County. Ahí mismo partió su periplo como entrenador, donde también dirigió al DC United y ahora lo hace en el Birmingham, en el Championship.

¿Cuántos goles anotó en su carrera Wayne Rooney?

Si se suman sus goles en las selecciones menores de Inglaterra, además de los realizados en la adulta y con sus equipos, Wayney Rooney anotó 375 goles en su carrera, en 904 partidos jugados. Tuvo un promedio de 0,41 goles por partido, convirtiéndolo en uno de los delanteros más temidos de la historia inglesa.

¿Cómo va el Manchester United en la Premier League?

Tras once fechas, el Manchester United apenas marcha en la octava posición de la tabla de posiciones. Suma 18 unidades y está a nueve del Manchester City, actual lider de la competencia con 27. Además, en la Champions League apenas marcha tercero, peligrando su clasificación a octavos de final.

