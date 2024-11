El fútbol tiene discusiones que son eternas. Sin dudas una de las más importantes, es sobre quién es el mejor jugador de la historia. Wayne Rooney entregó su opinión al respecto.

Cada generación ha tenido estrellas que son dignas de postular al cetro del más grande de todos los tiempos. Por eso, muchas veces esta disputa se transforma también en una lucha de épocas, ya que el deporte ha ido variando con el paso de los años.

El mejor de la historia del fútbol para Wayne Rooney

En los últimos 20 años, la discusión sobre quién es el mejor ha estado centrada en Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Si hay un testigo privilegiado de esta lucha, ese es Wayne Rooney. El exdelantero fue protagonista de esta era, por lo que vio al portugués y argentino en primera fila.

Rooney y Ronaldo fueron compañeros en Manchester United y juntos conquistaron la UEFA Champions League del año 2008. Si bien con Messi el inglés no compartió camarín, sí lo enfrentó en numerosas ocasiones a nivel de clubes en los duelos entre Barcelona y los Diablos Rojos.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron época en el fútbol. Imagen: Getty.

Ante la posibilidad de elegir entre el argentino y el portugués, el formado en Everton no dudó. “¿Cristiano Ronaldo o Messi? Messi. Ya lo he dicho antes: los dos son probablemente los dos mejores futbolistas que han jugado, pero simplemente creo que Messi es, en mis ojos, el más grande de todos los tiempos“, explicó Rooney en el Pardon my Take.

Si bien podría existir algo de polémica por la elección del ídolo culé, por sobre un ex compañero de equipo, la verdad es que son muchas las ocasiones en las que el máximo goleador histórico de Manchester United se decantó por el rosarino. Además, es sabida que su relación con CR7 no quedó en buenos términos.

“Según mi visión, el FC Barcelona de Pep Guardiola fue el mejor equipo de todos los tiempos (…) Lionel Messi es el mejor jugador de todos. Lo que hace es increíble, tiene un poco de todo. Podes verlo desde marcando goles hasta jugando de centrocampista puro”, señaló a The Sun el inglés.

Ambas afirmaciones Rooney las hizo antes que Lionel Messi ganara la Copa del Mundo con Argentina, por lo cual ahora tendría mayores argumentos para quedarse con la Pulga sobre el Bicho. Bueno, aunque será una discusión de nunca acabar.