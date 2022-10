Los Red Devils reciben a Omonia con el objetivo de seguir sumando de a tres para no ceder en su afán de alcanzar a la Real Sociedad en la cima de la clasificación del Grupo E.

La UEFA Europa League no se detiene y, en el marco de la cuarta jornada de la fase de grupos, el Manchester United recibe en Old Trafford al AC Omonia Nicosia, buscando seguir sumando de a tres para no ceder en su afán de alcanzar a la Real Sociedad en la cima del Grupo E.

La fecha anterior se vieron las caras en Chipre y los dirigidos por Erik ten Hag se impusieron por 3 a 2 con un gol de Martial y un doblete de Rashford. Los descuentos de Omonia, fueron obra de Ansarifard y Panagiotou.

¿Cuándo juegan Manchester United vs Omonia Nicosia por UEFA Europa League?

Manchester United vs Omonia Nicosia juegan este jueves 13 de octubre a las 16:00 horas de Chile en Old Trafford, en Inglaterra.

¿En qué canal ver en vivo por TV a Manchester United vs Omonia Nicosia por UEFA Europa League?

El partido será transmitido por ESPN en los siguientes canales:

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo a Manchester United vs Omonia Nicosia por UEFA Europa League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.

¿Cómo llegan los equipos a la fecha 4 de la UEFA Europa League?

Los Red Devils llegan encendidos a este desafío tras volver a la victoria en la Premier League de Inglaterra este fin de semana, cuando superaron 2 a 1 al Everton con tantos de Antony y Cristiano Ronaldo, que completó la cifra de 700 goles a nivel de clubes en su carrera.

El United marcha segundo en el Grupo E de la Liga Europa de la UEFA, con tres puntos menos que el líder y una cosecha de dos victorias y una derrota, por lo que necesita ganar si quiere meterse en la siguiente ronda.

Por su lado, el Omonia es colista con tres caídas y, paralelamente, viene de completar su tercer partido consecutivo sumando de a tres en la Division 1 de Chipre, donde actualmente es sexto con nueve puntos. En su duelo previo venció por la cuenta mínima al AEL Limassol FC.

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo E de la UEFA Europa League: