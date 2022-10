Manchester United sufrió una aplastante goleada del City por 6-3. Cristiano Ronaldo no jugó y miró todo desde fuera, dejando clara su molestia.

Manchester United sigue dejando y muchas dudas luego de sufrir una de las derrotas más humillantes de su historia. Este domingo el Manchester City se hizo fuerte de local y goleó a los Diablos Rojos por 6-3, en un partido que Cristiano Ronaldo sufrió desde afuera.

El elenco dirigido por Erik ten Hag necesitaba reencontrarse con el triunfo y no tenía un mejor escenario que ante su clásico rival. Sin embargo, no encontró nunca la manera de revertir la superioridad de los Ciudadanos, que los asfixiaron de principio a fin.

Pese al terrible resultado en contra, el técnico del Manchester United decidió mover el tablero sin Cristiano Ronaldo. El delantero se quedó sentado en la banca todo el encuentro y reflejó la desesperación del plantel para terminar con la goleada.

Las cámaras de la transmisión oficial no dejaron pasar la oportunidad y en varias oportunidades lo enfocaron. No obstante, no fue hasta el segundo tiempo cuando se vería sufriendo con todo el terrible resultado en contra de su club.

Sentado en la banca, Cristiano Ronaldo solo pudo mirar la cancha perdido e intentando encontrar una respuesta. De hecho, ni a los compañeros que pasaron por su lado los apoyó, con evidente molestia por no poder jugar.

Tras la goleada sufrida ante el City, ahora el Manchester United se enfoca en lo que viene. El próximo jueves 6 de octubre, los Diablos Rojos visitan al Omonia por la UEFA Europa League 2022/23, donde necesitan un triunfo para pelear el liderato y así soñar con la clasificación.

Revisa la cara de Cristiano Ronaldo por la goleada del Manchester City al United