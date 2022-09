Las grandes estrellas del fútbol mundial suelen transmitir la imagen de que sus vidas son perfectas y los problemas no son tan habituales, pero lo cierto es que no son así. Uno de esos casos es Cristiano Ronaldo, quien no lo ha estado pasando nada de bien en cuanto a lo deportivo y lo personal por lo que decidió buscar ayuda de un prestigioso psicólogo.

Se trata del canadiense Jordan Peterson, experto en salud mental quien contó, sin dar muchos detalles personales, que el astro portugués considerado uno de los mejores futbolistas de la historia no atraviesa por su mejor momento tanto dentro de la cancha como fuera de ella.

Hace un tiempo CR7 lamentó la muerte de uno de sus hijos a pocas horas de haber nacido, y eso obviamente trajo consecuencias para él. Además, si le sumamos todo el revuelo mediático que generó su situación en Manchester United y el presente de la selección de Portugal, todo se pone peor.

Así, Peterson asistió al programa "Uncensored" del periodista británico Piers Morgan y contó detalles de cómo fue que el legendario futbolista luso supo de él y lo contactó para tener una conversación acerca de los problemas que tiene.

Sin dar muchos detalles íntimos, Jordan Peterson explica que Cristiano Ronaldo "había tenido algunos problemas en su vida hace unos meses y un amigo suyo le envió algunos de mis videos y dijo que los había visto. Luego leyó uno de mis libros y lo encontró útil, quería hablar".

Tras eso, el prestigioso psicólogo canadiense detalló el encuentro que tuvo con el ex Real Madrid en su hogar, donde tuvieron un extenso diálogo en el que abordaron distintos temas, pero el foco eran los problemas que atravesaba actualmente.

"Fui a su casa y hablamos durante unas dos horas. Me mostró todo su equipo para mantenerse en óptimas condiciones, hablamos sobre sus empresas. Sobre todo, hablamos sobre lo que quería en el futuro y algunos de los obstáculos que está enfrentando", complementó para cerrar.