Ser la figura de la Copa Libertadores tiene un significado especial. Por lo mismo es que se premiará al mejor jugador del torneo 2022 con un premio individual muy especial: un lujoso anillo, al estilo de lo que sucede en distintas competencias del mundo como la NBA y la NFL.

Cinco jugadores compiten por el premio: Vítor Roque y David Terans por el Athletico Paranaense, y Giorgian de Arrascaeta, Pedro y Everton Ribeiro por el Flamengo. Los aficionados pueden participar en la votación oficial del concurso a través de la plataforma www.fanbridgestone.com.

El ganador se anunciará este sábado, con una ceremonia en la cancha al culminar la final entre Flamengo y Athletico Paranaense en Guayaquil, Ecuador, donde Chile estará representado por Arturo Vidal y Erick Pulgar en el elenco carioca.

El anillo tiene diamantes negros en las facetas, está tallado en oro amarillo y tachonado con otros 117 diamantes. El centro del anillo simula la copa con la palabra Libertadores y a su alrededor se encuentra el título del premio "Best Of The Tournament" y está el trofeo de la Copa Libertadores.

El interior del anillo también presenta detalles especiales: un zafiro amarillo, un zafiro azul y un rubí rinden homenaje al lugar del partido final con la inscripción "Ecuador 2022, Guayaquil". En total, la joya tiene 28 gramos de oro de 18 quilates y 128 piedras preciosas, que inmortalizarán la mejor actuación del campeonato.

Bruno Henrique, de Flamengo, se llevó un anillo de 128 diamantes en el 2019. En 2020, Marinho (Santos) fue el más destacado y ganó la joya con 131 diamantes, desarrollada en honor al estadio Maracaná. En la edición de 2021, Gabigol (Flamengo) fue elegido mejor jugador y recibió un anillo con 122 diamantes, con la forma del Estadio Centenario, donde se celebró la gran final.

