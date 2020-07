Luis Muriel sufre accidente casero y es baja en el Atalanta para enfrentar al Brescia

Atalanta viene realizando una de las mejores campañas de su historia, al no solamente ser uno de los animadores de la Serie A del Calcio, también es uno de los clasificados para jugar los cuartos de final de la Champions League en Lisboa.

Eso sí, no todas son buenas noticias para el equipo lombardo, porque los medios tanos informan que una de sus grandes figuras, el colombiano Luis Muriel, sufrió un accidente en la piscina de su casa y es baja para enfrentar este martes al Brescia por la fecha 33 de la Serie A (16:45, hora de Chile).

El delantero al parecer se golpeó la cabeza, lo que puso en alerta a todos, aunque el propio jugador escribió en su cuenta de Instagram, que había sido algo menor.

“Estoy bien, estoy en casa. Afortunadamente, no pasó nada grave. Estaré en el estadio esta noche para animar al Atalanta, y ya mañana volveré a entrenar con mis compañeros. Gracias por el cariño que me has mostrado en estas horas”, escribió el goleador.