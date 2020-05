No se puede creer: DT del Atalanta clasificó a cuartos de Champions League con coronavirus

Los octavos de final de la Champions League fueron los últimos partidos que se jugaron el mundo antes de la pausa por el covid-19, incluso a puertas cerradas y sin público para prevenir.

No obstante el coronavirus estuvo igual en un partido de dicha competición y fue en la histórica clasificación del Atalanta vs Valencia en España, donde lograron avanzar a los cuartos de final.

Hoy su técnico, Gian Piero Gasperini, reveló que previo y durante el partido padeció de coronavirus. Una historia para no creer.

DT de Atalanta

"El día antes del partido de Valencia estaba enfermo -de coronavirus-. La tarde del partido estaba peor. No tenía buena cara en el banco. Era 10 de marzo. Las dos noches siguientes en Zingonia (el centro deportivo del club) dormí poco. No tenía fiebre, pero sentía que estaba en pedazos y con 40º", expresó.

Para finalizar agregó que, "hace diez días, las pruebas serológicas confirmaron que tuve COVID-19. Tengo anticuerpos, lo que no significa que ahora sea inmune", manifestó. Además, rememoró la noche en la que peor la pasó. "Una ambulancia pasaba cada dos minutos, hay un hospital cerca. Parecía que estábamos en guerra. Por la noche pensé: si entro allí, ¿qué me pasará? No me puedo ir ahora, tengo tantas cosas que hacer".