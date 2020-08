El consejo de Pep Guardiola que no pescó Mario Salgado: "El me encontraba jugadorazo y que mi fútbol era el español"

Mario Salgado partió como un jugador poco conocido al Brescia de Italia tras ser una de las grandes figuras de Huachipato y buenas actuaciones en la selección chilena Sub 20, tanto en el Sudamericano como en el Mundial de la categoría.

Allá en Brescia tuvo el honor de compartir camarín con Roberto Baggio, Luca Toni y Pep Guardiola. Justamente con este último, en conversación con el Instagram de Redgol, reveló tremendo consejo.

"Con Pep Guardiola siempre hubo harta comunicación, el me encontraba jugadorazo. Siempre me decía ‘ándate para España, ese es tu fútbol’ y como uno era cabro yo decía ‘viejo tal por cual, que me viene a decir cosas a mí’. No sabía para dónde iba la micro", declaró entre risas jajaja.

El Bambino, como es conocido, contó como llegó a Italia a tan temprana edad. "Me fui y la experiencia fue distinta y me tocó empezar de cero. Iba con hambre de gloria y me di cuenta que no se podía, yo tenía otro estilo de juego. Yo decía Roberto Baggio estaba viejo y Luca Toni era tronco jajaja no sabía para donde iba la micro. Mis pensamientos eran totalmente inmaduro", aclaró.

Pep Guardiola en el Brescia

Además agregó que, "a mi se me acerca un representante y me dice ‘¿te gustaría jugar con Roberto Baggio?’ y yo ‘obvio que.sí, ¿a quién no le gustaría’. El representante vino a Chile a hablar con el club. Pero hasta ahí lo tomé como alguien más no más".

Finalmente todo fue real y se terminó cumpliendo. "Seguí con mi vida y veo los dirigentes de Huachipato con el italiano. Termina el entrenamiento y me dicen que vamos a hacer el negocio. Cuento corto me venden a Italia. Feliz de la vida, soñado, por lo que había luchado", sentenció.