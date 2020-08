Mario Salgado revela tremenda anécdota con Roberto Baggio: "Le saqué la madre y no pude dormir por dos días"

Mario Salgado dejó Chile joven y partió al Brescia de Italia para su primera experiencia internacional. En este club compartió con tres cracks mundiales, Luca Toni, Pep Guardiola y Roberto Baggio.

Justamente con este último compartió más de lo habitual porque ambos hablaban español y vivían en el mismo condominio en Italia. Una "bonita relación", así lo detalló el ex Colo Colo al Instagram Live de Redgol.

"Roberto Baggio hablaba español y nuestra relación fue buena porque el practicaba su español con nosotros. El era muy bromista, pero contaba chistes fomes y nos reíamos igual porque teníamos que hacerlo no más jajaja", comenzó.

El ahora entrenador de fútbol detalló una tremenda anécdota con el crack italiano. "Una vez le saqué la madre a Roberto Baggio y estuve dos días sin dormir. En un partido me toca la pelota y en vez de devolvérsela le pego al arco y me empezó a putear en italiano. Yo le digo ‘qué vení acá viejo con.. tal por cual’. Ahí dije ‘me maté solo. Termina el partido y me va a subir y me va a bajar. No sabía que hacer'", comenzó.

Mario Salgado en Brescia

El ex Naval de Talcahuano detalló que se salvó de todo reto. "En el camarín no pasa nada y me salvé, pero yo pensaba que el lunes me iban a agarrar. Así estuve, todos esos días pensando que me pasaría. Llega el lunes y me estaba abrochando los zapatos, me tocan la cabeza, miro y era él", aclaró.

Para finalizar la historia, Roberto Baggio tuvo un gesto inesperado con el chileno. "Me dice buenos días y yo le respondo. Acá viene lo que no esperaba. Me dice ‘Mario, te quería pedir disculpa por lo del otro día’ y yo quedé para dentro. Me dijo ‘el otro día exageré con las palabras, pero para la otra me la tení que tocar sí o sí’. Yo estaba asustado porque le falté el respeto a tremendo crack. Tenía una gran sencillez", sentenció.