La broma de Luca Toni que no dejó dormir a Mario Salgado en Italia: "Me llamó y se hizo pasar por gente de la Roma"

Mario Salgado se fue temprano de Chile y partió al Brescia de Italia en su primera incursión en el fútbol europeo. Ahí compartió camarín con grandes cracks como Roberto Baggio, Luca Toni y Pep Guardiola.

El ex delantero nacional y ahora entrenador, en conversación con el Instagram Live de Redgol, detalló varias anécdotas de sus 10 años en Italia, pero principalmente en el Brescia.

Una de ellas fue el falso llamado de la Roma que hizo ilusionar a un joven Mario Salgado. "Luca Toni me hace una broma a mi. Yo entendía poco italiano y me suena el teléfono de la pieza. Contesto y me dicen que son dirigentes de la Roma y que me querían llevar para la próxima temporada. Yo dije ‘chuta, es la Roma’, miro para el lado y mi compañero se hacía el huevón no más", detalló.

Luca Toni en la Roma

Además agregó lo que sintió con ese inesperado llamado. "Yo no pude dormir en la noche de puro nervios. Decía ‘tengo que andar bien de aquí a fin de campeonato porque me están viendo’", aclaró.

Con el tiempo entendió que era una broma y no lo podía creer. "Con el tiempo mis compañeros se miraban y se reían, claro, porque todos sabían que era una broma. Yo incluso le dije a Luca Toni que estaba dispuesto a ir, que hablara con mi representante. Imagínate como estaban en el camarín Luca Toni era el payaso que hacía las bromas así. Después con el tiempo aprendí", sentenció.