Tras el regreso de la mayoría de los jugadores de la generación dorada la lista de jugadores chilenos en Europa disminuyó considerablemente, sin embargo, aún hay algunos pocos nacionales que juegan en el Viejo Continente y uno de ellos vivirá una nueva experiencia, aunque en una liga bastante exótica.

Nos referimos a Luis Rojas, mediocampista chileno de 22 años y que salió de las juveniles de la Universidad de Chile. El joven jugador vivirá una nueva aventura en Europa tras sus pasos por el Crotone, Bologna y Pro Vercelli de Italia.

La exótica nueva liga que disputará Luis Rojas

Tras varias temporadas en diferentes equipos y divisiones en Italia, el mediocampista chileno dejará el país de la bota para recalar en el AS Trenčín , cuadro que juega la Superliga de Eslovaquia, la Primera División de aquel país.

ver también Insólito: Joya uruguaya nominada por Bielsa deja Universidad de Chile sin debutar

La prensa italiana menciona que el fichaje está prácticamente listo, y que incluso el jugador ya está en su nuevo destino para realizarse los exámenes médicos y sumarse al plantel.

Según señala Transfermarkt, el fichaje de Luis Rojas al AS Trenčín se cerró con el jugador en calidad de jugador libre , previo pago de 250 mil euros, un monto menor en comparación a los casi 2 millones de dólares que pagó el Crotone a la U el año 2020.

¿Cómo le ha ido a Luis Rojas y al AS Trenčín esta temporada?

El mediocampista chileno disputó durante esta temporada 8 partidos en la Serie C y uno por la Copa Serie C , no logrando marcar goles, ni tampoco asistir a sus compañeros.

Publicidad

Publicidad