Francia es, muy probablemente, el país que más ha sufrido con los problemas físicos a poco del Mundial de Qatar 2022. Por esa razón, el actual campeón del mundo no pudo tener entre los 26 citados al todoterreno centrocampista del Chelsea N'Golo Kante. Tampoco al portero del AC Milan Mike Maignan ni al talentoso volante de la Juventus Paul Pogba.

Tampoco a Presnel Kimpembé, pero la baja de última hora fue el puñal que más le dolió al elenco adiestrado por Didier Deschamps: Les Bleus perdieron a Karim Benzema por un desgarro que privará a que el ganador del Balón de Oro y capitán del Real Madrid dispute su segundo certamen de esta índole después de haber marcado tres goles y regalado dos asistencias en cinco encuentros que jugó en Brasil 2014.

Eso sí, hubo un uruguayo que sembró todas las dudas en torno al estado anímico del camarín francés tras el problema muscular que dejó fuera de la competencia al Gato. La referencia es para Diego Lugano, quien fuera un recio defensor central que tuvo una trayectoria destacadísima en el Sao Paulo de Brasil y en el Fenerbahce de Turquía. Pero también pasó por el PSG de Francia, donde estuvo entre 2011 y 2012.

Ahí coincidió con el golero Alphonse Aréola, uno de los tres guardianes de Les Bleus. Y, probablemente sin quererlo, lo dejó como el sapo de la interna. "Tengo la certeza, porque fui compañero de algunos, que hay jugadores que están muy felices con la salida de Benzema", apuntó en ESPN Brasil el charrúa, quien fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Málaga de España, donde compartió con los chilenos Manuel Iturra y Pedro Morales.

Pero Lugano no se quedó sólo con eso. "Esto no pasaría nunca en Uruguay o Argentina, esa es la verdad. Depende mucho de cómo fue armado el plantel y las características de personalidad, no sólo las técnicas. Esa frialdad y profesionalismo los lleva muchas veces a ganar, como ocurrió en la última copa", aseguró el otrora marcador central que también supo jugar en el West Bromwich Albion de Inglaterra.