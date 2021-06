Los extrañaremos: Las 12 figuras del continente que no estarán en la Copa América Brasil 2021

La Copa América está a punto de comenzar con el duelo entre Brasil y Venezuela y pese a que se especuló mucho con la decisión de los diferentes entrenadores, es un hecho que la mayoría decidió ir con lo mejor que tienen para intentar llevarse el trofeo continental.

Sin embargo, siempre hay ausencias que llaman la atención y es la selección argentina la que dejó afuera un contingente importante, por ejemplo, no está Paulo Dybala, figura de la Juventus y que fue titular en la última Copa disputada en el mismo país de la samba. Lionel Scaloni tampoco consideró a Erick Lamela del Tottenham y que viene de convertir el mejor gol de la Premier League.

El campeón Brasil no tendrá al capitán en la última Copa América Dani Alves el que no viene siendo convocado por Tite. Tampoco está el ex compañero de Arturo Vidal en el Barcelona, Arthur Melo, de irregular rendimiento en la Juve, ni Philippe Coutinho, que no se ha recuperado de su última lesión.

Reinaldo Rueda tomó casi una decisión de Estado al dejar afuera no sólo del torneo, también de la última doble fecha de la eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 a James Rodríguez. El ex DT de Chile tampoco lleva a Radamel Falcao, otra leyenda viviente de la selección de Colombia.

El Perú de Ricardo Gareca tendrá dos importantes ausencias. Paolo Guerrero, el eterno goleador de la banda roja no estará y se perderá la oportunidad de ser el máximo goleador en la historia de la Copa América. Luis Advíncula es otra baja, aunque en este caso fue por una solicitud expresa del Rayo Vallecano.

Pese a la gran campaña realizada por el delantero ecuatoriano Felipe Caicedo en la Lazio, su enemistad con el técnico del Tri, Gustavo Alfaro, le impedirá vestir la camiseta de Ecuador en la próxima Copa América.

Venezuela tampoco contará con Salomón Rondon, el delantero que destaca en la liga China, no fue considerado por José Peseiro argumentando que el goleador no está en su mejor momento físico.

Por último, el bicampeón de América Jean Beausejour, no estará en la selección de Chile siendo una sensible baja en el equipo de Martín Lasarte.

La lista con los 12 grandes ausentes

Paulo Dybala, Erick Lamela, Dani Alves, Arthur Melo, Philippe Coutinho, James Rodríguez, Radamel Falcao, Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Felipe Caicedo, Salomón Rondón y Jean Beausejour.