"Soy un fanático de Manuel Pellegrini. He aprendido mucho de él. Me considero uno de sus colegas y admiradores. Soy un discípulo de su filosofía de juego". Esa frase podría ser de uno de los tantos jugadores dirigidos por Pellegrini en su carrera, sin embargo la dijo en 2016 Pep Guardiola.

Eso muestra lo importante que es el Ingeniero a nivel mundial. Marca huella en todos los equipos por los que ha pasado, por lo que para algunos clubes es un fantasma por la gran capacidad que tiene para manejar los grupos de trabajo.

En la actualidad eso pasa con el Málaga. El equipo que llegó a cuartos de final de la Champions con el chileno marcha muy mal en la Segunda División de España, por lo que el DT Natxo González está cuestionado y aparecen ex pupilos de Pellegrini en la órbita: Ruud Van Nistelrooy, Julio Baptista y Fernando Fernández Escribano, quien hoy trabaja en el Betis con Pellegrini.

Pero no son los únicos que han decidido ser "apóstoles" de Manuel Pellegrini, pues como si fuera un profeta hay muchos de sus ex dirigidos marcando una huella en el fútbol actual.

Marcelo Gallardo: El Muñeco fue dirigido en River Plate por Manuel Pellegrini y actualmente se ha consagrado como el DT más importante de los Millonarios en su rica historia. "El tiempo que tuve la fortuna de dirigirlo lo vi muy futbolizado. Incluso tuve una conversación muy larga en Manchester City cuando estaba recién comenzando su carrera", comentó el chileno sobre el estratega de River.

Fernando Gago: Fue dirigido en su última etapa en el Real Madrid por Manuel Pellegrini. Luego de dirigir a Aldosivi, entrena a Racing Club. "Me gusta analizar, ver fútbol, escuchar jugadores y entrenadores y sacar conclusiones. Me gusta mucho el juego en sí", contó en su momento Pinturita sobre su filosofía que es parecida a la del chileno.

Néstor Gorosito: De gran trayectoria en el fútbol argentino, hoy dirige a Gimnasia de La Plata y tiene devoción por el DT que tuvo en la Universidad Católica. "Con él aprendí cómo se analiza al rival en un video. Cuando dije en Chile que Manuel Pellegrini era el mejor entrenador que había tenido muchos se rieron. Aprendí a acentuar errores del contrario con movimientos propios, pero que adquirí de Manuel", comentó

Rodolfo Arruabarrena: En el Villarreal lo dirigió y quedó fascinado con su manera de ser. "Me encanta, para mí es el mejor del mundo", señaló mientras se capacitaba para ser entrenador. Ha sonado en la UC, donde fue campeón el 2010. Actualmente dirige a la Selección de los Emiratos Árabes Unidos donde pelea para ir a Qatar.

Javier Mascherano: El "Jefecito" debutó en River Plate con 17 años de la mano de Manuel Pellegrini y luego coincidieron en China, en el Hebei Fortune. Hoy dirige a la selección de Argentina Sub 20.

Lucas Pusineri: Lo tuvo en su paso por San Lorenzo de Almagro. "Pellegrini nos hacía sentir a todos importantes", señaló el ex volante. En su país dirigió a Independiente el 2020 y 2021, mientras que en Colombia fue el estratega de Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali.

Sebastián Abreu: El Loco también estuvo en San Lorenzo con Pellegrini y este 2022 tendrá su primera opción como DT de Always Ready, en Bolivia, con quien participará en la Libertadores. "Cuando hice el clic que quería ser DT fue con Pellegrini. Me enseñó muchas cosas que yo no tenía presente, que no sabía hasta entonces. Me mostró una metodología de entrenamiento. Cuando estuvo en el Villarreal, él me mandaba pendrives, para que yo entendiese como estaba trabajando. Lo mismo en el Real Madrid", confesó a As hace algún tiempo.

Martín Demichelis: El defensor argentino fue uno de los regalones de Manuel Pellegrini en su carrera. Hoy entrena al Bayern Munich B y fue tentado para ir al Betis a acompañar al Ingeniero. "Tuve la chance de irme al Betis con Pellegrini y no se dio. Ellos (el Bayern) están contentos y me dijeron que no tenía por qué apurarme", confesó el subcampeón del mundo con la albiceleste.

Ruud Van Nistelrooy: Lo dirigió en Real Madrid y el Málaga. "La experiencia fue muy buena y tanto a nivel profesional como a nivel personal le calificaría muy alto", confesó antes de que recalara en el Manchester City. El holandés hoy trabaja en las divisiones inferiores del PSV Eindhoven.

Xabi Alonso: Estando en el Real Madrid confesó que "estamos encantados con Pellegrini" y siempre dio buenas referencias del Ingeniero. Hoy el campeón del mundo da sus primeros pasos como DT y dirige a la Real Sociedad B.

Diego Forlán: El uruguayo fue dirigido en Villarreal por Pellegrini. "Manuel es una muy buena persona, trabajador y con ideas muy claras. Los entrenamientos fueron muy buenos, divertidos, donde siempre se podía sacar buenas conclusiones", señaló en su momento. En su país dirigió a Peñarol y Atenas, sin mucho éxito.

Juvenal Olmos: En Chile, quien llegó más alto entre sus dirigidos fue Juvenal Olmos, con quien compartieron en la UC. Campeón con los cruzados, Olmos fue designado como estratega de la Roja, donde recibió un consejo de Pellegrini que no consideró. "Debí hacerle caso a Pellegrini cuando me dijo que no aceptara la Selección tan joven", comentó hace dos años. Hoy se dedica al rubro de las comunicaciones.