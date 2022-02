Manuel Pellegrini pide calma a hinchas del Betis: "No podemos ganar todos los partidos por cuatro goles"

El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo sigue adelante con su tremenda campaña en esta temporada. Este domingo el equipo de los chilenos se impuso por 2-1 ante el Mallorca en un partido duro y donde golpearon en el momento justo para quedarse con los tres puntos.

El cuadro del Ingeniero aseguró el tercer lugar en la tabla de posiciones de La Liga y se afianza como uno de los grandes protagonistas del torneo. Tras el partido, el técnico chileno habló en conferecia de prensa y analizó lo ocurrido en la cancha.

Pellegrini destacó lo hecho por el Betis ante el Mallorca, que le planteo un gran problema en su estilo de juego. "Es un triunfo muy importante. Venían de ganar dos partidos, hicimos 45 minutos brillantes. Desgraciadamente no pudimos concretar el segundo gol que nos habría dado más tranquilidad".

De hecho y pese a que le costó quedarse con la victoria, el Ingeniero destacó lo hecho por sus pupilos. "No le recuerdo una parada a Rui Silva. Hoy defendimos muy bien. Era probable que en la parte física nos costase tener el balón, después de llegar el viernes, pero defendimos bien. Más allá del gol, defendimos muy bien".

Más allá del triunfo, hubo una crítica al planteamiento que tuvieron este domingo ante el Mallorca. "No se puede ganar siempre con superioridad de cuatro goles y hay que saber ganar también de forma aplicada atrás", enfatizó el DT.

Pellegrini fue más allá y agregó que "no creo que el equipo se haya dosificado, no podemos ganar todos los partidos por cuatro goles. También se acumula el desgaste físico y mental, venían de ganar dos partidos y siempre hay un rival enfrente al que hay que superar. No siempre se puede superar con tanta contundencia".

El Betis ahora mira a la Europa League

El Betis gana, llega a cuatro triunfos al hilo y ahora se enfoca en su desafío más importante. Luego de ganar por 2-3 en Rusia, el próximo jueves se juegan la clasificación a la próxima ronda de la UEFA Europa League ante el Zenit.

Pellegrini, al ser consultado por las opciones de meterse en puestos de Champions League, optó por la calma y dejó claro que deben pensar solo en lo que se juegan esta semana. "Antes de pensar en La Liga tenemos que rematar lo que hicimos en Rusia. Nosotros tenemos que jugar cada partido contra quien nos toque y luego ver hasta dónde nos alcanza la cantidad de puntos".

"A medida que avanzamos en Europa League se pone más difícil La Liga y según vayamos avanzando tendremos un objetivo más claro", sentenció.