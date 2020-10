Liverpool vs Sheffield United: Fecha hora y canal para ver en vivo el encuentro de los reds por la 6° fecha de la Premier League

Arranca la fecha seis de la Premier League con imperdibles duelos. Uno de los encuentros que animará esta jornada será el del último campeón, el Liverpool que se verá las caras contra el Sheffield United, equipo que se encuentra complicado con la tabla del descenso y querrá dar la sorpresa en Anfield.



El Liverpool ha tenido un correcto inicio de temporada, con cinco encuentro jugados han cosechado tres victorias, un empate y una derrota, sin embargo, esta última aún ronda la cabeza de Klopp y sus dirigidos, fue la sorpresiva goleada 7-2 en contra propinada por el Aston Villa, por este motivo los reds no pueden dejar escapar más puntos y buscarán una victoria frente a un Sheffield que lo está pasando mal en este arranque de la liga inglesa 2020-21.



El último duelo del Liverpool por Premiership fue en la 5° fecha donde obtuvo un empate a 2 frente a su clásico rival, el Everton quien es líder de la tabla general, no obstante, el encuentro no estuvo exento de polémicas entre ambos clubes. Además a mediados de semana el conjunto de Klopp derrotó por la fecha 1 de la fase de grupos de la Champions League al Ajax de visita por 1-0.



El último encuentro entre ambos fue victoria por 2-0 del Liverpool (Foto: Getty)





El Sheffield United por su parte, está en una posición comprometida, con cinco fechas jugadas el conjunto de Los Blades han obtenido solo un empate y cuatro derrotas, quedando en la parte baja de la tabla y solo superando al Fulham por diferencia de gol. Los dirigidos por el inglés Chris Wilder necesitan sumar y un enfrentamiento frente al Liverpool podría ser un aliciente para dar la sorpresa y llevarse la victoria, sin embargo, deberán trabajar y mejorar mucho con respecto a lo que han mostrado para conseguirlo.



Al inicio de la sexta jornada de la Premier League, el Liverpool se ubica 3° con 10 puntos, mientras que la visita, el Sheffield United está en la 19° posición de la tabla con 1 unidad y una diferencia de gol de -5.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Liverpool vs Sheffield United por Premier League?



Liverpool vs Sheffield United juegan este sábado 24 de octubre a las 16:00 hrs de Chile.





Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Liverpool vs Sheffield United por Premier League?

Liverpool vs Sheffield United será transmitido por ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online al Liverpool vs Sheffiel United por Premier League?



Si buscas un link para ver en vivo Liverpool vs Sheffield United, podrás hacerlo en la app ESPN Play.